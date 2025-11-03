"Milei prometió liberar al pueblo, pero lo que liberó son los precios"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó al gobierno nacional por el nuevo aumento de la luz: "Cada aumento erosiona la posibilidad de vivir con un mínimo de estabilidad. Mientras tanto, los salarios siguen en modo ahorro de energía".Municipales03 de noviembre de 2025Soledad Castellano
A través de la publicación en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo esquema tarifario para las empresas EDESUR y EDENOR —que centralizan el suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)—. Esta suba rige desde el 1 de noviembre.
La medida responde a la instrucción de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, de continuar con la actualización de los precios relativos a los servicios, en el marco de la emergencia energética y económica vigente desde diciembre de 2023. A partir de este mes, en EDESUR se incrementa en un 3,53%, respecto a octubre, mientras que los usuarios de EDENOR verán reflejado en sus boletas una suba del 3,6%.
El nuevo cuadro tarifario se compone de varios elementos: el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET), todos definidos por la Secretaría de Energía para el período noviembre 2025-abril 2026.
Por otro lado, la segmentación de usuarios residenciales se mantiene con tres niveles: Nivel 1 (sin subsidio), Nivel 2 (menores ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios). Para los usuarios de los dos últimos grupos, se aplicarán bonificaciones y topes de consumo definidos por la Secretaría de Energía.
Tras conocer esta noticia, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, comentó desde sus redes: "Nuevo aumento de luz en noviembre: +3,53% en EDESUR y +3,6% en EDENOR. Milei prometió 'liberar al pueblo', pero lo que liberó son los precios. Cada aumento erosiona la posibilidad de vivir con un mínimo de estabilidad. Mientras tanto, los salarios siguen en modo ahorro de energía".
Cada mes, un nuevo aumento: luz, gas, transporte, alimentos. Las familias están al límite y el Gobierno nacional mira para otro lado.
En noviembre vuelven a subir las tarifas: la luz hasta $42.000 y el gas con aumentos mensuales del 4%.
Desde redes, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, compartió una nota de GLP donde se informa sobre los nuevos aumentos de servicios y al respecto acotó desde sus redes: "Cada mes, un nuevo aumento: luz, gas, transporte, alimentos. Las familias están al límite y el Gobierno nacional mira para otro lado".
"En noviembre vuelven a subir las tarifas: la luz hasta $42.000 y el gas con aumentos mensuales del 4%. Milei habla de libertad, pero lo único que liberó son los precios. Mientras el salario se achica, las boletas crecen. Las trabajadoras y los trabajadores merecen vivir con dignidad, no haciendo malabares para llegar a fin de mes. Esto no es ajuste: es castigo".
