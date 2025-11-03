El Gobierno Municipal llevó adelante un nuevo sorteo correspondiente al programa “Cañuelas Mi Lugar”, a través del cual se adjudicaron 99 terrenos en distintos puntos del distrito. El acto, encabezado por la intendenta Marisa Fassi, contó con la fiscalización del escribano Martín Dianda y la participación de numerosos vecinos y vecinas.

En esta oportunidad, los terrenos sorteados se distribuyeron entre Barrio Parque Matilda, Ayres de Casares, El Taladro y Pehuén II, reafirmando el compromiso del Municipio con el acceso justo a la tierra.

Durante su intervención, Fassi destacó la importancia del programa que permite a muchas familias y jóvenes dar el primer paso hacia su hogar propio. “Este es un paso enorme para quienes hoy acceden a su terreno. Cañuelas Mi Lugar nació con ese objetivo, generar oportunidades para que cada vecino y vecina pueda proyectar su futuro”, expresó la jefa comunal.

Además, subrayó el crecimiento sostenido del distrito en distintos frentes: “Cañuelas es hoy uno de los municipios que más ha crecido en la Provincia de Buenos Aires. Tenemos un Parque Industrial con más de treinta empresas que generan empleo, un Hospital de referencia y un polo educativo universitario que sigue sumando oportunidades”.

El sorteo se enmarca en la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que establece aportes obligatorios de suelo o fondos en nuevos desarrollos privados. Esas parcelas pasan al Banco de Tierras Municipal y se adjudican mediante mecanismos públicos y transparentes, como este sorteo, garantizando igualdad de oportunidades para todas las familias.

Nuevas oportunidades laborales con la llegada de McDonald’s

En paralelo, la intendenta Marisa Fassi anunció la llegada de McDonald’s a Cañuelas, una apertura que traerá nuevas fuentes de empleo para jóvenes del distrito.

Chicos y chicas fueron convocados por la Oficina de Empleo municipal para sus entrevistas y sumarse al equipo de McDonald’s. #SiempreCañuelas pic.twitter.com/IxtIywEmTw — Marisa Fassi (@marisafassi) October 27, 2025

“Chicos y chicas fueron convocados por la Oficina de Empleo municipal para sus entrevistas y sumarse al equipo de McDonald’s”, destacó Fassi en sus redes sociales, celebrando la articulación público-privada que abre camino a más oportunidades laborales locales.

Se reanudaron los trabajos del Camino del 72

Otra de las novedades destacadas en el distrito es la reactivación de la pavimentación del Camino del 72, una obra estratégica que mejorará la conectividad entre la localidad de Gobernador Udaondo y la ciudad de Cañuelas.

Los trabajos están a cargo de las empresas CyE y Vialme S.A.: la primera comenzó con la colocación de la carpeta asfáltica desde el acceso a Udaondo hacia la Ruta 3, mientras que la segunda avanza desde el otro extremo del trazado preparando la base para iniciar el asfaltado.

“Esta es una obra muy importante para nuestros vecinos y vecinas de Udaondo porque nos va a permitir estar más conectados, y eso tiene un impacto social, productivo y también turístico”, destacó Fassi.

El proyecto contempla la pavimentación de 28,4 kilómetros entre la Ruta 3 y la Ruta Provincial 215, además de iluminación en las intersecciones y saneamiento hidráulico para mejorar la seguridad vial.

La obra fue gestionada por la intendenta en 2021 ante Vialidad Nacional, durante la gestión de Gustavo Arrieta, e incorporada al Programa de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Productivo y Social, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras haber alcanzado un 40 % de avance en 2023, los trabajos habían sido detenidos por decisión del actual Gobierno nacional, pese a contar con fondos internacionales asegurados.

“Sabíamos que no había razones para que estuviera detenida. Su reanudación significa más desarrollo, producción y mejor calidad de vida para toda la zona”, afirmó la jefa comunal.

Con la reactivación de las tareas, el Camino del 72 vuelve a avanzar hacia su concreción definitiva, consolidándose como una vía clave para la integración territorial y el crecimiento de Cañuelas.