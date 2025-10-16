La intendenta Marisa Fassi entregó permisos de venta a feriantes y emprendedores locales, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo diario de muchas familias de Cañuelas.

“Entregamos los permisos de venta a feriantes y emprendedores locales, una oportunidad para seguir impulsando sus proyectos, participar de ferias y eventos, y fortalecer el trabajo que día a día sostiene a tantas familias”, expresó Fassi al respecto.

Esta acción se enmarca en las políticas de acompañamiento a la economía social y de apoyo a los pequeños productores y artesanos del distrito, promoviendo su inclusión en distintos espacios de comercialización.

Encuentro con estudiantes del Colegio IMEI

En otra de sus actividades, la jefa comunal recibió a los alumnos de 6° año del Colegio IMEI, quienes cursan Orientación Vocacional. Durante el encuentro, conversaron sobre la importancia del estudio y de poder desarrollarse profesionalmente en su lugar de origen.

“Fue un gran encuentro, conversamos sobre la importancia del estudio y que lo puedan hacer en su lugar. Estos momentos nos recuerdan que acompañarlos hoy es sembrar el futuro de Cañuelas”, destacó Fassi.

La intendenta remarcó la relevancia de acompañar a los jóvenes en la definición de su futuro académico y laboral, subrayando el papel de la educación como herramienta para el desarrollo local.

Preparativos para la 43° Bicicleteada a Luján

En el marco de las actividades comunitarias, Marisa Fassi se reunió con “Panchito”, presidente de la Peña “La Tuerca”, quien es el organizador de la tradicional Bicicleteada a Luján, que este año celebrará su 43ª edición.

“Nos reunimos con ‘Panchito’, presidente de la Peña ‘La Tuerca’, organizador de este clásico que cada año reúne a cientos de vecinos. La salida será el 23 de noviembre, y desde el Municipio estaremos acompañando como siempre”, señaló la intendenta.

La Bicicleteada a Luján es una de las actividades más esperadas por los cañuelenses, y el acompañamiento municipal reafirma el compromiso con las tradiciones locales y las propuestas que promueven la recreación y el deporte.