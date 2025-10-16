Fassi destacó el impulso al trabajo local y acompañó iniciativas educativas y comunitarias

La intendenta de Cañuelas entregó permisos de venta a feriantes locales, dialogó con estudiantes del Colegio IMEI y se reunió con los organizadores de la 43° Bicicleteada a Luján.

Municipales16 de octubre de 2025Andrés MonteroAndrés Montero
Fassi entregó permisos de venta a feriantes y emprendedores locales.
Fassi entregó permisos de venta a feriantes y emprendedores locales.

La intendenta Marisa Fassi entregó permisos de venta a feriantes y emprendedores locales, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo diario de muchas familias de Cañuelas.

“Entregamos los permisos de venta a feriantes y emprendedores locales, una oportunidad para seguir impulsando sus proyectos, participar de ferias y eventos, y fortalecer el trabajo que día a día sostiene a tantas familias”, expresó Fassi al respecto.

Esta acción se enmarca en las políticas de acompañamiento a la economía social y de apoyo a los pequeños productores y artesanos del distrito, promoviendo su inclusión en distintos espacios de comercialización.

Fassi entregó escrituras.Fassi entregó escrituras: “Seguimos construyendo un Estado presente”

Encuentro con estudiantes del Colegio IMEI

En otra de sus actividades, la jefa comunal recibió a los alumnos de 6° año del Colegio IMEI, quienes cursan Orientación Vocacional. Durante el encuentro, conversaron sobre la importancia del estudio y de poder desarrollarse profesionalmente en su lugar de origen.

“Fue un gran encuentro, conversamos sobre la importancia del estudio y que lo puedan hacer en su lugar. Estos momentos nos recuerdan que acompañarlos hoy es sembrar el futuro de Cañuelas”, destacó Fassi.

Fassi con alumnos de 6to. año del Colegio IMEI

La intendenta remarcó la relevancia de acompañar a los jóvenes en la definición de su futuro académico y laboral, subrayando el papel de la educación como herramienta para el desarrollo local.

Preparativos para la 43° Bicicleteada a Luján

En el marco de las actividades comunitarias, Marisa Fassi se reunió con “Panchito”, presidente de la Peña “La Tuerca”, quien es el organizador de la tradicional Bicicleteada a Luján, que este año celebrará su 43ª edición.

“Nos reunimos con ‘Panchito’, presidente de la Peña ‘La Tuerca’, organizador de este clásico que cada año reúne a cientos de vecinos. La salida será el 23 de noviembre, y desde el Municipio estaremos acompañando como siempre”, señaló la intendenta.

La Bicicleteada a Luján es una de las actividades más esperadas por los cañuelenses, y el acompañamiento municipal reafirma el compromiso con las tradiciones locales y las propuestas que promueven la recreación y el deporte.

¿Cuánto le molesta que el presidente Javier Milei haga actos cantando y bailando?

Mucho

Poco

No me molesta

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado