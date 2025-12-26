Espinoza: “Más de 100 mil niñas y niños recibieron su juguete de Navidad”
El intendente municipal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza, participó de la tradicional entrega de juguetes en más de 80 plazas del distrito.Municipales26 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Como es tradición, cada diciembre el Municipio de La Matanza lleva a cabo la esperada acción solidaria de Papá Noel en tu barrio, con la entrega de más de 100 mil juguetes en diferentes puntos de las 17 ciudades del distrito y en parroquias, hospitales y templos evangélicos.
En la previa de Navidad y con una fila que rodeaba toda la plaza de San Justo, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó de la tradicional entrega de juguetes en más de 80 plazas del distrito.
“Estamos festejando la llegada de Papá Noel a La Matanza, junto a más de 100 mil chicas y chicos que están recibiendo su esperado regalo”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “Para nosotros, la entrega de juguetes es un día de mucha felicidad y es un acto de justicia social. Tenemos que llevar justicia social a toda la Argentina”.
“La sonrisa de los chicos cuando ven a Papá Noel y reciben su regalo es impagable”, resaltó Fernando Espinoza y valoró: “Quiero agradecer a todos los comerciantes y empresarios de La Matanza que colaboraron nuevamente para poder hacer realidad esta obra solidaria, que nos hace emocionar a todos”.
“En este momento tan difícil que enfrenta la Argentina por la crisis económica que estamos viviendo, con mucha responsabilidad pudimos lograr hacer nuevamente esta fiesta impresionante que nos llena de felicidad y de alegría”, aseveró el Intendente y presidente de la FAM.
Por último, Fernando Espinoza expresó “Hay otro camino y se construye con amor y solidaridad, para poder cumplir los sueños de todas las argentinas y argentinos en este nuevo año que comienza”.
El intendente Espinoza instó por "el campo nacional y popular unido"
El intendente municipal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza, recientemente comentó en sus redes: "Desde el Movimiento Derecho al Futuro estuvimos presentes en Ensenada, acompañando a nuestro querido gobernador, Axel Kicillof, en lo que simboliza el lanzamiento de una nueva etapa de construcción política que trascienda a la provincia de Buenos Aires".
"Todo el campo nacional y popular unido tenemos que crear una alternativa a esta maquinaria de ajuste, hambre, especulación y desmantelamiento que promueve el Gobierno nacional", dijo el alcalde municipal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza.
Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el alcalde comunal de La Mtanza, Fernando Espinoza, comentó "No hay dudas de que nadie puede quedar afuera y, como dijo nuestro gobernador, con el peronismo y la provincia solo no alcanza. Hay otro camino y es con una alternativa nacional".
"Todos unidos, de la mano de las y los jóvenes, las y los jubilados, las PyMEs, comerciantes, las industrias, empresas, sindicatos, las universidades, los sectores de la cultura y el pueblo trabajador, vamos a cambiar la historia y vamos a crear un futuro que le devuelva la esperanza y los sueños a todas las argentinas y argentinos", cerró el mandamás municipal del distrito de La Matanza.
Alak: "Es el fin de la decadencia y el renacimiento de la ciudad"
El intendente de La Plata, Julio Alak, reinauguró el Salón Dorado con sus históricos vitrales completamente restaurados. Como parte de la primera etapa de obras en el lugar, también se refaccionaron los pisos.
Salliqueló inauguró asfalto y sumó nuevo equipamiento municipal
Con una inversión de 1.050 millones de pesos, el Municipio inauguró el asfalto del Barrio Solidaridad II y presentó nuevo equipamiento junto a autoridades provinciales.
Moreno: Kicillof visitó el Hospital y entregó nuevas ambulancias
El Gobernador supervisó los trabajos en el Hospital “Mariano y Luciano de la Vega” y completó la entrega de 425 ambulancias desde el inicio de su gestión.
Bevilacqua pidió por el acueducto Sauce Chico/ Médanos
El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, estuvo repartiendo agua durante seis horas para que los vecinos pudieran llenar sus tanques ante la falta de suministro. Solicitó al gobierno nacional y al provincial que los ayuden a financiar lo que considera la única solución: El acueducto Sauce Chico/ Médanos.
Mantegazza multado por el Tribunal de Cuentas: ¿dónde quedaron los $45 millones del Fondo Educativo para San Vicente?
El fallo dejó expuestas la subejecución de fondos con destino específico, pagos salariales irregulares y omisiones administrativas graves, en un contexto de creciente malestar vecinal por problemas estructurales sin respuesta en la gestión del intendente.
General Rodríguez bajo la lupa: el Tribunal de Cuentas sancionó a Mauro García por gastos irregulares
La gestión del intendente presentó graves deficiencias en el manejo de fondos públicos, en un municipio atravesado por reclamos sociales, inseguridad y servicios básicos deteriorados.
Milei recibió a pastores evangélicos en la Casa Rosada en medio de la tensión con la Iglesia Católica
Javier Milei recibió a pastores evangélicos en la Casa Rosada mientras crece la distancia con la Iglesia Católica y los obispos reclaman diálogo.