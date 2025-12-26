Como es tradición, cada diciembre el Municipio de La Matanza lleva a cabo la esperada acción solidaria de Papá Noel en tu barrio, con la entrega de más de 100 mil juguetes en diferentes puntos de las 17 ciudades del distrito y en parroquias, hospitales y templos evangélicos.

En la previa de Navidad y con una fila que rodeaba toda la plaza de San Justo, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó de la tradicional entrega de juguetes en más de 80 plazas del distrito.

⁠“Estamos festejando la llegada de Papá Noel a La Matanza, junto a más de 100 mil chicas y chicos que están recibiendo su esperado regalo”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “Para nosotros, la entrega de juguetes es un día de mucha felicidad y es un acto de justicia social. Tenemos que llevar justicia social a toda la Argentina”.

“La sonrisa de los chicos cuando ven a Papá Noel y reciben su regalo es impagable”, resaltó Fernando Espinoza y valoró: “Quiero agradecer a todos los comerciantes y empresarios de La Matanza que colaboraron nuevamente para poder hacer realidad esta obra solidaria, que nos hace emocionar a todos”.

“En este momento tan difícil que enfrenta la Argentina por la crisis económica que estamos viviendo, con mucha responsabilidad pudimos lograr hacer nuevamente esta fiesta impresionante que nos llena de felicidad y de alegría”, aseveró el Intendente y presidente de la FAM.

Por último, Fernando Espinoza expresó “Hay otro camino y se construye con amor y solidaridad, para poder cumplir los sueños de todas las argentinas y argentinos en este nuevo año que comienza”.

El intendente Espinoza instó por "el campo nacional y popular unido"

El intendente municipal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza, recientemente comentó en sus redes: "Desde el Movimiento Derecho al Futuro estuvimos presentes en Ensenada, acompañando a nuestro querido gobernador, Axel Kicillof, en lo que simboliza el lanzamiento de una nueva etapa de construcción política que trascienda a la provincia de Buenos Aires".

"Todo el campo nacional y popular unido tenemos que crear una alternativa a esta maquinaria de ajuste, hambre, especulación y desmantelamiento que promueve el Gobierno nacional", dijo el alcalde municipal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza.

Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el alcalde comunal de La Mtanza, Fernando Espinoza, comentó "No hay dudas de que nadie puede quedar afuera y, como dijo nuestro gobernador, con el peronismo y la provincia solo no alcanza. Hay otro camino y es con una alternativa nacional".

"Todos unidos, de la mano de las y los jóvenes, las y los jubilados, las PyMEs, comerciantes, las industrias, empresas, sindicatos, las universidades, los sectores de la cultura y el pueblo trabajador, vamos a cambiar la historia y vamos a crear un futuro que le devuelva la esperanza y los sueños a todas las argentinas y argentinos", cerró el mandamás municipal del distrito de La Matanza.