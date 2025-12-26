Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el senador nacional por la provincia de Buenos Aires (radicalismo), Maxi Abad, expresó sus deseos de cara al año entrante.

Al respecto, el radical comentó "En estas fiestas, deseo que la esperanza, la paz y la unión nos acompañen más que nunca. Que podamos reencontrarnos con lo esencial y renovar nuestras fuerzas para seguir trabajando por una Argentina con futuro".

Abad expresó su pesar por la muerte de histórico deportista de Mar del Plata, Jorge Bosco

El senador nacional por la UCR, Maxi Abad, expresó en sus redes sociales su pesar por el fallecimiento de Jorge Bosco. Dijo que se trató de "una figura emblemática del fútbol marplatense y pilar histórico de la Liga Marplatense de Fútbol".

"Su compromiso con el deporte y su incansable labor dirigencial marcaron a generaciones enteras.Mis condolencias a sus seres queridos y a toda la comunidad futbolera de Mar del Plata. Que descanse en paz", indicó Abad.

Jorge Bosco, fue un histórico ex presidente de la Liga Marplatense de Fútbol entre 1992 y 2014. El dirigente deportivo falleció alrededor este martes en su propia casa. Padecía una insuficiencia renal y desde hacía algún tiempo los médicos que lo atendían habían dispuesto la internación domiciliaria.

Bosco fue uno de los referentes fuertes del fútbol del interior, en particular con presencia y gestiones decisivas en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde mantuvo un vínculo muy cercano con quien condujo esa institución durante largo tiempo, Julio Humberto Grondona.

Bajo su gestión al frente de la LMF se dieron algunos pasos decisivos para el presente y futuro del fútbol marplatense, entre ellos la venta y psoterior demolición del Estadio General San Martín, recursos que luego fueron distribuidos entre las entidades de la ciudad que era parte de la LMF. Para varias de ellas fue la oportunidad de disponer de fondos para contar por primera vez con su propio predio para la práctica deportiva de sus socios y comunidad.

Sus inicios en la dirigencia fueron en el Club Atlético Florida y desde allí, como presidente de la entidad, fue ganando protagonismo en la LMF hasta conseguir la confianza de sus pares y convertirse en el elegido para llevar adelante los destinos de la denominada “institución madre” del fútbol marplatense.

Maxi Abad: "Apoyar a nuestras industrias es apostar por el futuro"

Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el senador nacional por la provincia de Buenos Aires (radicalismo), Maxi Abad, comentó: "Visité la planta de Havanna, un verdadero orgullo marplatense que desde hace décadas representa lo mejor de nuestra capacidad productiva, industrial y exportadora".

En ese sentido, el legislador nacinal aseguró que "Detrás de cada alfajor que recorre el país y el mundo hay trabajo, inversión, innovación y compromiso con la calidad".

En otro tramo de su hilo compartido en redes sociales, el senador radical acotó "Esta empresa es una muestra concreta del potencial que tiene Mar del Plata para liderar el desarrollo de la Provincia y de la Argentina".

Por último, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires en representación del radicalismo, Maxi Abad, puso en valor el rol de las industrias nacionales y al respecto indicó "Apoyar a nuestras industrias es apostar por el futuro".