Zamora: "Deseo un 2026 con paz, prosperidad, trabajo y oportunidades"
El intendente de Tigre dijo que, en un contexto donde el empleo escasea, "lo que uno pretende es que la economía fluya y que el pan llegue a la mesa de todos los argentinos".Municipales26 de diciembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Tigre, Julio Zamora, realizó una recorrida por distintas instituciones y dependencias municipales. Comenzó en el Hogar Santa Rosa de Tigre centro; luego se trasladó al Centro de Operaciones Tigre (COT), y culminó en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Benavídez.
"Como todos los años, estamos visitando esas instituciones que trabajan por nosotros, que velan por nuestra comunidad y que realizan tareas solidarias. En este caso, estuvimos en el Hogar Santa Rosa, una obra inmensa del Hogar Don Orione, que llena de orgullo a todos los vecinos de Tigre. Visitamos el Centro de Operaciones Tigre (COT), donde durante los 365 días del año, día y noche, están velando por la vida y los bienes de los vecinos. Y por último, en los Bomberos de Benavídez para saludarlos y agradecerles toda la tarea que realizan en el cuidado de nuestra población", expresó Zamora.
De cara a 2026, además, afirmó su anhelo para la comunidad local: “Paz, prosperidad y seguir siendo un Municipio seguro para todos los vecinos, con oportunidades para todos. En un contexto donde el trabajo escasea y hay dificultades económicas, lo que uno espera es que el próximo año la economía fluya y que el pan esté en la mesa de todos los argentinos”.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, inició dialogó con el personal encargado de cada uno y realizó un brindis con los integrantes de cada institución, resaltando la labor de quienes trabajan al servicio de la comunidad.
Durante la jornada, el jefe comunal destacó el compromiso y la vocación de servicio del personal municipal y de las fuerzas que trabajan para cuidar a la comunidad, incluso en fechas tan significativas como la Navidad.
Se realizó en Tigre el cierre de talleres destinados a personas con discapacidad
En el Centro de Rehabilitación Psicofísica para Adultos "Juana Azurduy" , el Municipio llevó a cabo una jornada abierta a toda la comunidad y con vecinos y vecinas que concurren al espacio. Estas actividades se dan en el marco de la semana de la discapacidad e inclusión.
El Municipio llevó adelante el cierre de los talleres que se realizan en Tigre centro. Los presentes pudieron visibilizar el trabajo realizado durante todo el año en los cursos de: alfabetización para adultos con discapacidad; estimulación cognitiva; rehabilitación post-acv; habilidades sociales; entre otros.
Estas actividades abiertas a toda la comunidad se desarrollan en el marco de la semana de la discapacidad e inclusión, y se realizaron con profesionales de la materia a cargo de cada curso.
El Centro "Juana Azurduy" fue creado por el Municipio para dar respuesta a adultos que requieren rehabilitación psicofísica y/o cardiovascular, con y sin discapacidad. A su vez, también el Gobierno municipal cuenta con el espacio Frida Kahlo que se ocupa de responder a la necesidad de diagnóstico y tratamiento de niños y niñas con problemas del desarrollo infantil y discapacidad motora.
Mar del Plata se afirma como epicentro del turismo joven
El corredor nocturno de Playa Grande concentra la movida juvenil y redefine el mapa turístico de la costa.
Alak: "Es el fin de la decadencia y el renacimiento de la ciudad"
El intendente de La Plata, Julio Alak, reinauguró el Salón Dorado con sus históricos vitrales completamente restaurados. Como parte de la primera etapa de obras en el lugar, también se refaccionaron los pisos.
Salliqueló inauguró asfalto y sumó nuevo equipamiento municipal
Con una inversión de 1.050 millones de pesos, el Municipio inauguró el asfalto del Barrio Solidaridad II y presentó nuevo equipamiento junto a autoridades provinciales.
Moreno: Kicillof visitó el Hospital y entregó nuevas ambulancias
El Gobernador supervisó los trabajos en el Hospital “Mariano y Luciano de la Vega” y completó la entrega de 425 ambulancias desde el inicio de su gestión.
Un ranking global lo revela: ¿cuál es el club argentino más convocante?
Según datos del sitio especializado Transfermarkt, una institución del fútbol nacional lidera el promedio de espectadores en el mundo y deja atrás a gigantes del Viejo Continente.
Ley de Inocencia Fiscal: las claves de la reforma tributaria
El Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno, que introduce cambios en Ganancias, eleva los montos de evasión penal y redefine los controles fiscales. A quiénes alcanza y qué modifica el nuevo régimen.
Encuesta sobre alquileres expone el impacto de la desregulación en el AMBA
El relevamiento describe cambios contractuales, mayor incertidumbre y tensiones diarias para acceder a la vivienda, en un mercado sin reglas claras tras el DNU 70/2023.