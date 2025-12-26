El intendente de Tigre, Julio Zamora, realizó una recorrida por distintas instituciones y dependencias municipales. Comenzó en el Hogar Santa Rosa de Tigre centro; luego se trasladó al Centro de Operaciones Tigre (COT), y culminó en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Benavídez.

"Como todos los años, estamos visitando esas instituciones que trabajan por nosotros, que velan por nuestra comunidad y que realizan tareas solidarias. En este caso, estuvimos en el Hogar Santa Rosa, una obra inmensa del Hogar Don Orione, que llena de orgullo a todos los vecinos de Tigre. Visitamos el Centro de Operaciones Tigre (COT), donde durante los 365 días del año, día y noche, están velando por la vida y los bienes de los vecinos. Y por último, en los Bomberos de Benavídez para saludarlos y agradecerles toda la tarea que realizan en el cuidado de nuestra población", expresó Zamora.

De cara a 2026, además, afirmó su anhelo para la comunidad local: “Paz, prosperidad y seguir siendo un Municipio seguro para todos los vecinos, con oportunidades para todos. En un contexto donde el trabajo escasea y hay dificultades económicas, lo que uno espera es que el próximo año la economía fluya y que el pan esté en la mesa de todos los argentinos”.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inició dialogó con el personal encargado de cada uno y realizó un brindis con los integrantes de cada institución, resaltando la labor de quienes trabajan al servicio de la comunidad.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó el compromiso y la vocación de servicio del personal municipal y de las fuerzas que trabajan para cuidar a la comunidad, incluso en fechas tan significativas como la Navidad.

Se realizó en Tigre el cierre de talleres destinados a personas con discapacidad



En el Centro de Rehabilitación Psicofísica para Adultos "Juana Azurduy" , el Municipio llevó a cabo una jornada abierta a toda la comunidad y con vecinos y vecinas que concurren al espacio. Estas actividades se dan en el marco de la semana de la discapacidad e inclusión.

El Municipio llevó adelante el cierre de los talleres que se realizan en Tigre centro. Los presentes pudieron visibilizar el trabajo realizado durante todo el año en los cursos de: alfabetización para adultos con discapacidad; estimulación cognitiva; rehabilitación post-acv; habilidades sociales; entre otros.

Estas actividades abiertas a toda la comunidad se desarrollan en el marco de la semana de la discapacidad e inclusión, y se realizaron con profesionales de la materia a cargo de cada curso.

El Centro "Juana Azurduy" fue creado por el Municipio para dar respuesta a adultos que requieren rehabilitación psicofísica y/o cardiovascular, con y sin discapacidad. A su vez, también el Gobierno municipal cuenta con el espacio Frida Kahlo que se ocupa de responder a la necesidad de diagnóstico y tratamiento de niños y niñas con problemas del desarrollo infantil y discapacidad motora.