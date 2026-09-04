Alberti refuerza servicios esenciales con nuevas obras hidráulicas

La Municipalidad de Alberti avanza con dos obras de infraestructura hídrica destinadas a mejorar servicios esenciales en Mechita, el barrio 17 de Octubre y Alberti Chico.

Por un lado, se trabaja en la puesta en valor del sistema de agua potable de Mechita, donde se construye un nuevo pozo que será vinculado con el tanque ubicado en la Delegación Municipal.

En paralelo, continúan los trabajos para construir desagües pluviales en el barrio 17 de Octubre, una intervención que permitirá canalizar también el agua de lluvia proveniente de Alberti Chico.

Un nuevo pozo de agua en Mechita

El intendente Jorge Gaute recorrió los trabajos junto al secretario de Gobierno, Constanzo Pulero, y el secretario de Obras Públicas, Julián Poltronieri.

La obra contempla la construcción de un nuevo pozo en la esquina de Belgrano y 12 de Octubre.

Posteriormente será vinculado con el tanque ubicado en la Delegación Municipal.

Mejoras para toda la localidad

Durante la recorrida también estuvo presente el delegado municipal Néstor “Tito” Juárez, quien explicó los alcances de la intervención.

La obra busca fortalecer el sistema que actualmente opera la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de Mechita.

Según lo previsto, las mejoras beneficiarán al conjunto de la localidad mediante una optimización del servicio de agua potable.

Financiamiento provincial

Los trabajos son financiados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

La intervención apunta a renovar y fortalecer una infraestructura fundamental para garantizar una mejor prestación del servicio.

Nuevos desagües en el barrio 17 de Octubre

En otro sector de Alberti, el secretario de Gobierno supervisó los trabajos de construcción de nuevos desagües pluviales.

La obra se ejecuta en el barrio 17 de Octubre y también cuenta con financiamiento de la Provincia.

El nuevo conducto permitirá mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias.

También beneficiará a Alberti Chico

La infraestructura fue proyectada para captar no solamente el agua del barrio 17 de Octubre.

También permitirá canalizar el agua de lluvia proveniente de Alberti Chico a través del nuevo sistema.

De esta manera, se busca reducir los inconvenientes que pueden generarse por acumulación de agua durante episodios de precipitaciones.

Eliminar las zanjas a cielo abierto

Uno de los principales cambios será la eliminación de zanjas a cielo abierto en el sector.

La medida permitirá mejorar las condiciones sanitarias y ordenar el sistema de drenaje del barrio.

Además, la nueva infraestructura dejará mejores condiciones para proyectar futuras intervenciones.

Una base para nuevas obras de urbanización

Desde el Municipio señalaron que contar con el sistema de desagües permitirá planificar otras obras de urbanización.

La canalización del agua constituye un paso previo necesario para avanzar con nuevas mejoras sobre el espacio urbano.

Así, la intervención no solo busca resolver el drenaje actual, sino también generar mejores condiciones para el crecimiento del sector.