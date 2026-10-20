Otermín pidió “unidad” para defender la industria, la producción y el trabajo

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó en Ezeiza de una jornada de trabajo junto a otros integrantes de la Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires y referentes de la industria nacional y bonaerense.

El encuentro se realizó en el Parque Industrial de Carlos Spegazzini y tuvo como objetivo analizar la situación actual del sector productivo, sus principales dificultades y las posibilidades de desarrollo a futuro. De la reunión participaron el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, y el titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Gentile.

“Se necesita imperiosamente unidad”

Tras la actividad, Otermín puso el foco en la necesidad de construir acuerdos frente al escenario que atraviesa la producción.

“En estos momentos tan difíciles, se necesita imperiosamente unidad a favor de la comunidad”, expresó.

El jefe comunal vinculó esa convocatoria con el rol que, a su entender, deben tener la industria y el empleo en una estrategia de desarrollo.

Industria, producción y trabajo

Otermín sostuvo que esos tres ejes resultan centrales tanto para la Argentina como para la provincia de Buenos Aires.

“Para eso es fundamental la industria, la producción y el trabajo para el desarrollo de la Argentina y de la Provincia de Buenos Aires. En eso estamos”, afirmó.

Su planteo se produjo luego de una jornada en la que intendentes y dirigentes empresariales intercambiaron miradas sobre la realidad de los distintos entramados productivos.

Una reunión con la UIA y la UIPBA

La actividad reunió a distintos intendentes bonaerenses con las principales autoridades de la UIA y la UIPBA.

Además de Otermín, participaron jefes comunales de Moreno, Bahía Blanca y Cañuelas, entre otros.

Durante la mesa de trabajo se analizaron los desafíos que atraviesan las empresas y los parques industriales, con especial atención sobre el sostenimiento del empleo formal y la necesidad de infraestructura.

El recorrido por el Parque Industrial

La jornada incluyó una recorrida por el complejo industrial de Carlos Spegazzini.

Los participantes visitaron instalaciones productivas y dialogaron con representantes empresariales y trabajadores para conocer de cerca el funcionamiento del sector.

Para Otermín, la actividad permitió observar tanto la situación actual como el potencial que todavía tiene la industria argentina.

Articulación entre municipios y empresas

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de fortalecer la relación entre los gobiernos locales y el sector privado.

La agenda incluyó cuestiones vinculadas con inversiones, infraestructura en parques industriales, producción y generación de empleo.

La intención de la Liga de Intendentes es sostener una agenda común alrededor del desarrollo productivo y de las necesidades de las empresas radicadas en territorio bonaerense.