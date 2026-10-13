Otermín pidió consensos y defendió al Conurbano en la apertura de “Nueva Argentina”

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó de la inauguración de “Nueva Argentina”, un centro de formación, estudio y encuentro impulsado en el marco del Movimiento Universitario del Conurbano, y dejó fuertes definiciones políticas sobre la situación social, el rol del Conurbano y la necesidad de construir consensos.

El acto contó también con la participación del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, junto a referentes del ámbito universitario, social y político.

“Al Gobierno nacional le molesta el Conurbano”

Durante su intervención, Otermín cuestionó directamente la relación del Gobierno de Javier Milei con el territorio bonaerense.

“Al gobierno nacional de Javier Milei le molesta el Conurbano, prescinde del Conurbano, le sobra el Conurbano”, afirmó.

A partir de esa definición, planteó que la respuesta debe surgir desde la organización territorial.

“Por eso el Conurbano debe ser una muestra de organización popular”, sostuvo.

“Nadie puede ser feliz cuando está ocupado solo en sobrevivir”

El intendente también puso el foco en las dificultades sociales y económicas.

“Nadie puede ser feliz cuando está ocupado solo en sobrevivir. Por respeto a nuestro pueblo debemos alcanzar consensos”, expresó.

Otermín vinculó así la construcción política con la necesidad de generar mejores condiciones de vida y superar diferencias para buscar respuestas comunes.

Un llamado a trabajar en conjunto

El jefe comunal insistió en la importancia de la articulación entre distintos sectores.

“Debemos aportar y trabajar en conjunto para construir la nueva Argentina que soñamos”, señaló.

La definición se dio en el marco de un espacio que busca vincular la formación académica con la participación territorial y comunitaria.

Universidad y comunidad

“Nueva Argentina” forma parte de una iniciativa del Movimiento Universitario del Conurbano destinada a generar espacios fuera del ámbito estrictamente universitario.

La propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre las universidades públicas y la comunidad, con actividades de formación, estudio, debate y participación.

El espacio de Lomas se suma a otras experiencias impulsadas por el MUC en distintos puntos del Conurbano. Lomas Noticias

Molea pidió ampliar oportunidades

Durante el acto, Diego Molea destacó la responsabilidad de quienes pudieron acceder a la universidad pública.

“Muchos compatriotas han aportado para que cada uno de nosotros pueda estudiar y es una obligación trabajar desde nuestro lugar para que cada vecino viva mejor”, expresó.

El rector sostuvo además que “el crecimiento debe ser colectivo” y planteó la necesidad de trabajar para igualar oportunidades.

Formación académica y compromiso territorial

Rodrigo López Merino, referente de “Nueva Argentina”, señaló que uno de los objetivos del nuevo centro será complementar la formación académica con una dimensión política y comunitaria.

“Necesitamos universitarios que se comprometan con su patria y trabajen incansablemente para mejorar la realidad de sus vecinos”, afirmó.

También planteó que el título universitario debe entenderse como una herramienta para intervenir sobre la realidad social.

Debate más allá de las aulas

Javier Trímboli, referente del MUC, remarcó por su parte la necesidad de ampliar los ámbitos de discusión.

“Más que nunca debemos dar la discusión, no solo dentro de nuestras universidades, sino salir a dar nuestro aporte a una construcción colectiva”, expresó.

Definió al movimiento como un espacio de debate y acción política orientado hacia la comunidad.

El contexto universitario

La inauguración se produjo en medio del reclamo de las universidades nacionales por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada para el 15 de octubre frente al Congreso, con la participación de rectores, gremios docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles.