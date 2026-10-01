“Tenemos que estar preparados”: Otermín reforzó las tareas ante El Niño

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, puso el foco en la preparación del distrito ante el fenómeno El Niño y destacó las tareas de prevención que el Municipio viene desarrollando durante todo el año.

El jefe comunal remarcó que la estrategia incluye limpieza de arroyos, mantenimiento de estaciones de bombeo, obras de infraestructura y la incorporación de tecnología para monitorear las condiciones climáticas en tiempo real.

El planteo se da en un contexto en el que el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se atraviesa una fase cálida de El Niño y señaló que este fenómeno aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en distintas regiones del país.

“Estamos a las puertas de un fenómeno meteorológico”

Otermín advirtió sobre la posibilidad de atravesar un período de lluvias intensas durante los próximos meses.

“Estamos a las puertas de un fenómeno meteorológico que aumenta drásticamente la probabilidad de lluvias muy intensas entre los meses de octubre y diciembre”, expresó.

El intendente sostuvo que, frente a ese escenario, la preparación previa resulta fundamental para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta.

La Agencia de Cuencas Lomas

En ese marco, Otermín destacó la creación de la Agencia de Cuencas Lomas como una herramienta específica para coordinar las acciones vinculadas con el sistema hídrico local.

Según explicó, desde allí se organiza una planificación que contempla distintos frentes de trabajo, desde la limpieza de arroyos hasta el seguimiento de estaciones de bombeo y obras de infraestructura.

El jefe comunal señaló que la intención es sostener una mirada integral sobre las cuencas y no limitar la respuesta a los momentos de emergencia.

Críticas al Gobierno nacional

Otermín también cuestionó lo que definió como un retiro del Gobierno nacional y un desfinanciamiento de ACUMAR.

“Pese al retiro del Gobierno nacional y el desfinanciamiento de Acumar, en el Gobierno de la Comunidad no nos resignamos”, afirmó.

La referencia forma parte de su crítica política al escenario actual y de su argumento para justificar el fortalecimiento de herramientas municipales propias.

Limpieza del arroyo Santa Catalina

Durante la jornada, el intendente supervisó un operativo integral de limpieza en el arroyo Santa Catalina.

La intervención forma parte de las tareas preventivas destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir posibles obstrucciones ante lluvias intensas.

Otermín destacó que este tipo de trabajos deben sostenerse de manera permanente y no únicamente cuando aparece una contingencia climática.

Estaciones de bombeo y obras de infraestructura

Además de la limpieza de arroyos, el Municipio trabaja en el mantenimiento de estaciones de bombeo y en distintas obras vinculadas con la infraestructura hídrica.

La planificación apunta a que los sistemas funcionen correctamente en momentos de alta demanda.

Según explicó el intendente, la prevención requiere combinar mantenimiento, inversión y seguimiento constante.

Tecnología para monitorear el clima

Otro de los ejes es la incorporación de tecnología para observar las condiciones meteorológicas en tiempo real.

El objetivo es contar con información actualizada que permita anticipar escenarios y tomar decisiones con mayor rapidez.

Esta herramienta se integra a las tareas operativas que desarrolla la Agencia de Cuencas.

“El rol de la comunidad es clave”

Otermín remarcó además que la prevención no depende únicamente del trabajo municipal.

“Conversamos con los vecinos, porque el rol de la comunidad es clave”, señaló.

El intendente pidió evitar arrojar residuos en la calle o fuera de horario, ya que la basura puede terminar obstruyendo sumideros y dificultando el drenaje.

Un pedido concreto a los vecinos

“Te pedimos que no tires la basura en la calle ni fuera de horario así evitamos que se tapen los sumideros”, expresó.

El mensaje busca reforzar una conducta preventiva sencilla pero importante frente a episodios de lluvias fuertes.

La acumulación de residuos puede reducir la capacidad de escurrimiento y agravar situaciones de anegamiento.

“Tenemos que estar preparados”

Otermín cerró su mensaje con una reflexión sobre la necesidad de anticiparse.

“Dios quiera que nada de esto suceda, pero si pasa, tenemos que estar preparados y cuidar mucho nuestros barrios para minimizar las consecuencias”, afirmó.

La idea central de su planteo es que la respuesta ante El Niño debe construirse antes de que lleguen las lluvias más intensas.

Prevención durante todo el año

La estrategia municipal combina trabajos en arroyos, mantenimiento de infraestructura, monitoreo y participación vecinal.

Otermín presentó ese esquema como una política permanente de prevención y no como una respuesta improvisada frente a una emergencia.

Con ese enfoque, Lomas de Zamora busca llegar mejor preparado a los meses en los que podrían registrarse episodios de mayor intensidad.