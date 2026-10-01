Ianantuony: “El turismo es una de las principales fuentes de trabajo”

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, llevó la situación turística del distrito a una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el encuentro, se analizaron las dificultades que atraviesa la actividad y los desafíos para la temporada 2027, con foco en la ocupación, el consumo y las fuentes de trabajo.

La reunión fue presidida por la diputada Gabriela Pedrali y contó con representantes del sector turístico y autoridades de distintas provincias. Según detalló Ianantuony, entre los temas abordados estuvieron el cierre de establecimientos comerciales, gastronómicos y hoteleros, el aumento de los costos y sus consecuencias laborales.

“Expusimos la realidad de General Alvarado y los desafíos que enfrentamos de cara a la temporada 2027”, señaló el jefe comunal. Su intervención incorporó la perspectiva del distrito al intercambio sobre las condiciones que enfrentan los destinos turísticos.

Ianantuony destacó la importancia de la actividad para la economía regional. “El turismo es una de las principales fuentes de trabajo de nuestra región”, sostuvo, al fundamentar la necesidad de sostener el sector.

En ese sentido, planteó fortalecer el diálogo entre municipios, provincias y actores privados para generar condiciones que permitan mantener la actividad e incrementar el flujo de visitantes. El objetivo expresado por el intendente vinculó la llegada de turistas con la defensa del empleo en la región.

De la reunión participaron la subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, María Soledad Martínez; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.

También estuvieron presentes el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; el presidente de Cebra, Nelson Díaz Aguirre; y el presidente de AEHG Mar del Plata, Hernán Szkrohal, entre otros representantes.