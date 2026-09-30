Poletti: “Ramallo no es el patio trasero de nadie”

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, defendió la aplicación de la Tasa de Tránsito Pesado y sostuvo que la medida busca corregir una situación de desigualdad entre los transportistas locales y los camiones que utilizan la infraestructura del distrito para acceder a empresas y puertos de la región.

Las declaraciones se produjeron durante la inauguración de la nueva Sala Oncológica “Magdalena Leguizamón” en el Hospital Municipal José María Gomendio, donde Poletti fue consultado sobre la polémica generada alrededor del nuevo sistema de cobro.

“Ramallo no es el patio trasero de nadie”

Poletti sostuvo que el Municipio no puede seguir absorbiendo el desgaste de su infraestructura sin que exista una contraprestación.

Según explicó, la Tasa de Tránsito Pesado ya existía y era abonada por empresas y transportes vinculados a la actividad dentro del distrito. El Municipio informó que el gravamen está vigente desde 2002 y que ahora su aplicación se extendió a todo el tránsito pesado que ingresa al Partido de Ramallo.

Para el jefe comunal, el cambio apunta a ordenar el sistema y distribuir de manera más equitativa los costos asociados al mantenimiento vial.

El foco puesto en los camiones que atraviesan Ramallo

Poletti señaló que una parte importante del tránsito pesado que circula por el distrito tiene como destino empresas y terminales ubicadas fuera de Ramallo.

Según explicó, desde 2021 una modificación en la circulación derivó parte de ese tránsito hacia Villa General Savio y provocó un fuerte incremento en la cantidad de camiones que utilizan los accesos locales.

El intendente estimó que alrededor de 14 mil camiones mensuales atraviesan la infraestructura ramallense bajo ese esquema.

“Usaban la misma infraestructura y no aportaban nada”

Poletti sostuvo que el problema estaba en la diferencia entre quienes ya contribuían con la tasa y quienes transitaban por el mismo sistema vial sin hacerlo.

“Los transportes que entraban a Ramallo contribuían con esta tasa, pero esos 14 mil camiones que usan la misma infraestructura no aportaban nada”, explicó.

El Municipio sostiene que el nuevo esquema busca unificar el cobro y evitar tratamientos diferentes entre transportistas.

Una comparación para explicar el reclamo

El intendente utilizó una metáfora para describir el impacto que, según su mirada, genera esa situación.

“Es lo mismo que yo corte el pasto de mi casa y te tire la basura en el frente tuyo. Mi frente está impecable y el tuyo todo sucio con la mugre mía”, expresó.

Con esa comparación buscó remarcar que decisiones tomadas fuera del distrito pueden terminar generando costos que debe afrontar Ramallo.

Cómo funciona ahora la tasa

El Municipio aclaró que no se trata de un nuevo tributo, sino de una ampliación de un gravamen ya existente.

Con la instalación del nuevo arco de control y pesaje en Villa General Savio, el cobro alcanza ahora a todo el tránsito pesado que ingresa al partido.

También se informó que el pago reemplaza el ingreso a playa que antes se abonaba directamente en determinadas plantas y que no existe una doble tasa.

Fondos para mantenimiento e infraestructura

Según la explicación oficial, lo recaudado se destina al mantenimiento de calzadas, demarcación vial, iluminación, cartelería, corte de pasto y asistencia vial.

También se proyecta una playa de estacionamiento con servicios para transportistas.

Para los camiones radicados en Ramallo, el sistema contempla además un único pago diario que habilita hasta diez accesos.

Una nueva Sala Oncológica en el Hospital Gomendio

La jornada también tuvo un eje sanitario con la inauguración de la Sala Oncológica “Magdalena Leguizamón” en el Hospital Municipal José María Gomendio.

La obra significó una inversión superior a los $110 millones destinada a infraestructura, mobiliario y equipamiento específico para los tratamientos.

El nuevo espacio fue diseñado para ofrecer mayor seguridad, comodidad y privacidad a los pacientes oncológicos.

Ingreso independiente y equipamiento específico

La sala cuenta con ingreso independiente, sala de espera y consultorio propios, tres sillones destinados a tratamientos y bombas de infusión.

También incorpora una cabina de bioseguridad para la preparación de medicamentos y otros equipos necesarios para la atención especializada.

La separación respecto del resto del hospital busca reducir el contacto de los pacientes oncológicos con otras áreas de atención.

Un homenaje a Magdalena Leguizamón

El nuevo espacio lleva el nombre de Magdalena Leguizamón, enfermera que trabajó durante muchos años en el Hospital Gomendio.

En 2007 impulsó la creación del Grupo de Autoayuda “La Vida”, destinado a acompañar a pacientes oncológicos y a sus familias.

De la inauguración participaron el Dr. Rubén Millán, integrantes de la Cooperadora del Hospital, el oncólogo Daniel Vicente y María Agüero, hija de Leguizamón.