Gray anunció una exención impositiva total para mayores de 75 años

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, anunció que a partir del 1° de enero de 2027 comenzará a regir una exención impositiva total destinada a personas mayores de 75 años que cumplan con determinados requisitos de ingresos y patrimonio.

La iniciativa alcanzará a quienes tengan ingresos mensuales totales equivalentes a dos jubilaciones mínimas o menos y sean propietarios, usufructuarios o poseedores a título de dueño de hasta un único inmueble destinado exclusivamente a vivienda propia y de ocupación permanente.

“Dar una respuesta concreta”

Gray presentó la medida ante el Honorable Concejo Deliberante y vinculó la decisión con la situación económica que atraviesan los adultos mayores.

“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el Municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, manifestó el jefe comunal.

La propuesta busca reducir gastos municipales para un sector que, según planteó la gestión, enfrenta cada vez mayores dificultades para sostener sus ingresos.

Quiénes podrán acceder al beneficio

La exención comenzará a aplicarse desde el próximo 1° de enero y estará condicionada al cumplimiento de dos requisitos centrales.

Por un lado, la persona deberá tener más de 75 años y percibir ingresos mensuales que no superen el equivalente a dos haberes jubilatorios mínimos. Por otro, podrá contar con hasta un único inmueble destinado a su vivienda permanente.

Cada contribuyente deberá presentar una declaración jurada y la documentación respaldatoria que determine la reglamentación.

Qué tasas dejarán de pagar

La medida contempla una exención amplia sobre distintos tributos municipales.

Entre ellos se encuentra la Tasa por Servicios Generales, la Contribución Especial para Obras Públicas y la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad.

También quedan comprendidos los Derechos de Oficina, Patentes de Rodados, Carnet de Conducir, Derechos de Cementerio, Tasa por Servicios Asistenciales y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.

También habrá condonación de deudas

La iniciativa no se limita a eliminar obligaciones futuras, sino que contempla además la condonación de determinadas deudas existentes.

Quienes formen parte del grupo beneficiario podrán acceder a la condonación de montos adeudados por el Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio que no hayan sido abonados hasta el momento en que entre en vigencia la exención.

La medida también abarcará los intereses, recargos, multas y gastos generados por esas obligaciones.

El haber mínimo llegará a $435.748,51 en octubre

El anuncio fue acompañado por datos destinados a mostrar la situación económica de quienes cobran la jubilación mínima.

En octubre de 2026, el haber mínimo será de $435.748,51.

El Municipio contrastó esa cifra con una Canasta Básica Total de $519.578 por adulto equivalente en agosto, utilizada como referencia para determinar la línea de pobreza.

Gray puso el foco en los adultos mayores

Desde la gestión municipal señalaron que la medida apunta a sostener los ingresos disponibles de quienes atraviesan una situación económica más vulnerable.

En ese marco, el comunicado también cuestionó lo que definió como un ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores, y mencionó el desfinanciamiento de ANSES y la eliminación de prestaciones del PAMI.

Un alivio que comenzará en 2027

Con la nueva exención, Esteban Echeverría busca reducir de manera directa la carga tributaria municipal para jubilados y adultos mayores que reúnan las condiciones establecidas.

La combinación de exenciones futuras y condonación de determinadas deudas pretende generar un alivio económico concreto a partir de 2027.

Gray presentó la iniciativa como una respuesta local frente al deterioro de los ingresos y puso el foco en quienes dependen principalmente de haberes jubilatorios para sostener sus gastos cotidianos.