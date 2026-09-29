Las Flores: Blanstein incorpora maquinaria para reforzar servicios municipales

El intendente de Las Flores, Fabián Blanstein, avanzó en la incorporación de nueva maquinaria pesada para el Municipio a través de un convenio con Provincia Leasing S.A., en el marco de una inversión que supera los $390 millones.

La gestión se concretó durante un viaje a la ciudad de La Plata y permitirá sumar tres unidades 0 km de gran porte que serán destinadas al Corralón municipal.

El objetivo es reforzar la capacidad operativa del Municipio y mejorar la respuesta en tareas vinculadas con mantenimiento, obras públicas y servicios.

Tres nuevas herramientas para el parque vial

A partir del acuerdo, el Municipio incorporará un camión Volkswagen Constellation 25.360, un semirremolque batea volcadora Patronelli modelo M2 de 43 m³ y una pala cargadora con retroexcavadora Bull modelo HD96.

Se trata de equipamiento pensado para trabajos pesados y para acompañar las demandas operativas que surgen de manera cotidiana en distintos puntos del partido.

La incorporación apunta a mejorar tiempos de respuesta y ampliar la capacidad de intervención del parque vial.

Más recursos para Obras y Servicios Públicos

Las nuevas maquinarias serán destinadas a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Desde allí se utilizarán en tareas de mantenimiento de calles, ejecución de obras públicas y distintos trabajos que requieren maquinaria de gran porte.

La incorporación también permitirá optimizar la logística interna del Corralón municipal.

Un refuerzo para el traslado de residuos

Parte del nuevo equipamiento será utilizado además para el traslado de residuos sólidos urbanos hacia el sitio de disposición final.

La combinación del camión y la batea permitirá mejorar la capacidad de carga y transporte en este tipo de operativos.

De esta manera, el Municipio busca reforzar uno de los servicios que demanda mayor capacidad logística.

Una inversión superior a los $390 millones

La operación financiera acordada con Provincia Leasing supera los $390 millones.

El esquema permite incorporar maquinaria de alto valor presupuestario sin afectar de manera inmediata la totalidad de los recursos municipales.

Desde la gestión señalaron que esta herramienta facilita la renovación del equipamiento y permite sostener la continuidad de los servicios.

Renovación del parque municipal

La compra de unidades 0 km forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el parque vial y reducir limitaciones operativas.

Contar con maquinaria propia permite mejorar la planificación de los trabajos y depender menos de equipos externos.

La intención es sostener una mayor autonomía para intervenir tanto en obras como en servicios diarios.

Más capacidad para el trabajo cotidiano

La incorporación del camión, la batea y la retroexcavadora permitirá atender distintos frentes de manera más eficiente.

Desde mantenimiento vial hasta traslado de materiales y residuos, las nuevas unidades amplían las posibilidades de trabajo de las áreas municipales.