Chacabuco refuerza la seguridad y amplía el acceso a la tierra

El Municipio de Chacabuco avanzó en dos frentes de gestión vinculados con la seguridad y el acceso a la tierra. Por un lado, el intendente Darío Golía presentó una nueva unidad destinada al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), mientras que, por otro, encabezó la entrega de 10 posesiones de terrenos a beneficiarios del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

Ambas acciones apuntan a reforzar herramientas concretas para la comunidad: más recursos operativos para las fuerzas de seguridad y mayores posibilidades para que familias del distrito puedan acceder a un terreno propio.

Una segunda unidad para el GAD

Golía presentó la nueva unidad junto al subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna.

Con esta incorporación, el GAD cuenta ahora con dos móviles destinados a las tareas de patrullaje, prevención y respuesta operativa en Chacabuco.

El intendente destacó que el objetivo es seguir ampliando los recursos disponibles para la fuerza.

Gestión por una tercera camioneta

Durante la presentación, Golía anunció que el Municipio ya trabaja para incorporar una tercera unidad.

La intención es continuar fortaleciendo la capacidad operativa del GAD y mejorar las herramientas disponibles para sus tareas cotidianas.

El jefe comunal remarcó que la seguridad seguirá siendo una de las áreas en las que se mantendrán gestiones activas.

Golía destacó la recuperación del GAD

El intendente también puso en valor que el Grupo de Apoyo Departamental haya vuelto a prestar funciones en Chacabuco durante su actual gestión.

“Desde nuestra llegada a esta nueva etapa de gestión logramos recuperar la presencia del GAD en Chacabuco, un servicio importante para la seguridad de nuestra comunidad”, señaló.

Según explicó, la fuerza había dejado de prestar funciones en el distrito durante la gestión anterior.

“Trabajar fuertemente para brindar mayor seguridad”

Golía destacó además el trabajo conjunto con la Subsecretaría de Seguridad.

“Junto al Subsecretario de Seguridad estamos abocados a gestionar y trabajar fuertemente para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos y vecinas todos los días”, sostuvo.

La incorporación del nuevo móvil se enmarca en esa estrategia de fortalecimiento de recursos.

Diez posesiones de terrenos para afiliados del SUTERH

En otro frente, Golía encabezó la entrega de 10 posesiones de terrenos a beneficiarios del SUTERH.

El acto se realizó en la quinta 305, donde cada una de las familias recibió la posesión correspondiente a su parcela.

Durante el encuentro, el intendente destacó el valor que representa este paso para quienes avanzan en el acceso a un terreno propio.

Una modalidad con cuotas accesibles

Golía aclaró que los terrenos no fueron entregados de manera gratuita.

El esquema de adquisición contempla cuotas mensuales accesibles y fue acompañado por gestiones del Ejecutivo Municipal ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El Municipio también acompañó a los beneficiarios durante el proceso de acceso a las parcelas.

“Que cada vez más vecinos puedan acceder a un terreno propio”

“Para nosotros es muy importante poder ser parte de este momento. Estamos trabajando para que cada vez más vecinos y vecinas de Chacabuco puedan acceder a un terreno propio”, expresó Golía.

El intendente planteó que la política de acceso a la tierra continuará siendo uno de los ejes de trabajo de la gestión.

Nuevas quintas para ampliar oportunidades

Durante el acto, Golía agradeció la presencia de Andrea Siterio, integrante de la Seccional Oeste del SUTERH, con sede en Junín.

También adelantó que el Municipio continuará gestionando la adquisición de nuevas quintas para ampliar las posibilidades de acceso a la tierra.

La intención es generar nuevas alternativas para familias del distrito que buscan avanzar hacia la tenencia de un lote.