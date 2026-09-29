General Pinto combina tradición, cultura y comunidad

General Pinto atraviesa semanas marcadas por actividades comunitarias y celebraciones que reúnen a vecinos de distintas localidades del distrito. Por un lado, ya quedó confirmada la fecha de la 19° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense, uno de los eventos tradicionales más importantes de la zona. Por otro, más de 130 adultos mayores participaron de una jornada especial por el Día del Jubilado y la llegada de la primavera.

Ambas propuestas reflejan distintos aspectos de la vida social del distrito: la preservación de costumbres que convocan a toda la región y el encuentro entre vecinos de General Pinto, Germania, Coronel Granada e Iriarte.

La Fiesta de la Vaquillona ya tiene fecha

La 19° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Germania volverá a abrir sus puertas a vecinos del distrito y de municipios de la región para una nueva edición de una celebración que cada año congrega a miles de personas.

La propuesta incluirá artesanos, patio de comidas y un escenario con distintos artistas, en una programación que combina gastronomía, música y tradición.

El fuego se encenderá a la medianoche

Uno de los momentos centrales volverá a estar protagonizado por los asadores.

La preparación comenzará durante la medianoche, cuando se encienda el fuego para cocinar la vaquillona.

El objetivo será tenerla lista para el gran almuerzo del domingo al mediodía, una de las postales más representativas de la fiesta.

Una tradición que vuelve a reunir a la región

Con 19 ediciones, la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero se consolidó como uno de los encuentros más destacados de Germania y del Partido de General Pinto.

La combinación de gastronomía, espectáculos y participación comunitaria la convirtió en una fecha esperada por vecinos de distintas localidades.

El 21 y 22 de noviembre, la tradición volverá a ocupar el centro de la escena.

Más de 130 adultos mayores en el Parque Martiniano Charras

En paralelo, el sábado se desarrolló una jornada destinada a los adultos mayores del distrito.

Más de 130 vecinos de General Pinto, Germania, Coronel Granada e Iriarte se reunieron en el Parque Municipal Martiniano Charras para celebrar el Día del Jubilado y la llegada de la primavera.

La propuesta comenzó por la mañana y combinó actividad física, juegos y espacios de recreación.

Caminatas, tejo, baile y sorteos

Durante la jornada hubo tejo, caminatas, juegos y bailes.

También se realizaron sorteos entre los participantes.

La actividad buscó generar un espacio de encuentro distendido, con propuestas adaptadas a distintos intereses y edades.

Un almuerzo para cerrar la celebración

El festejo culminó con un almuerzo compartido.

El encuentro permitió que los asistentes intercambiaran recuerdos, anécdotas y experiencias vividas, en una jornada marcada por la participación y el buen clima.

Desde el Municipio destacaron el trabajo de la Dirección de Deportes, cuyos integrantes estuvieron a cargo de la organización y de los distintos detalles de la jornada.