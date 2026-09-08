General Pinto: Los Bomberos Voluntarios de Germania incorporaron un nuevo móvil

Los Bomberos Voluntarios de Germania incorporaron un nuevo móvil destinado a fortalecer la seguridad de la comunidad y acompañar el crecimiento de la institución.

La adquisición fue posible a partir del trabajo conjunto entre el cuerpo de bomberos, los habitantes de la localidad, la Municipalidad de General Pinto y el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera.

Desde el Municipio destacaron el esfuerzo económico realizado por los Bomberos Voluntarios y por la comunidad de Germania, que colaboraron para concretar la compra del vehículo.

La Municipalidad de General Pinto también participó de la iniciativa mediante su acompañamiento institucional y el apoyo económico que brinda de manera permanente a las entidades del distrito.

Un subsidio de $50 millones

Otro de los aportes centrales fue el subsidio de $50 millones otorgado por Guerrera. De acuerdo con la información municipal, esos recursos permitieron completar el financiamiento necesario para sumar la nueva unidad.

La incorporación representa un nuevo avance para los Bomberos Voluntarios de Germania, una institución sostenida por el compromiso de sus integrantes y el acompañamiento de la comunidad.

“Cuando las instituciones y los pueblos se unen, se logran los mejores resultados”, señalaron desde la Municipalidad de General Pinto al comunicar la adquisición.