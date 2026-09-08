Balor fortaleció vínculos productivos y reivindicó el legado de Juan José Mussi

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, encabezó en los últimos días una agenda que combinó desarrollo productivo, articulación industrial y memoria política, con dos actividades de fuerte peso institucional para el distrito.

Por un lado, recibió en el Parque Industrial Plátanos a representantes de empresas y autoridades del sector productivo de San Juan, en un encuentro organizado junto al Clúster Energético y Minero de Berazategui.

Por otro, participó del acto en el que la calle 158, desde avenida Bemberg hasta calle 42, pasó a denominarse oficialmente Dr. Juan José Mussi.

Nuevos vínculos con el sector productivo de San Juan

La reunión en el Parque Industrial Plátanos tuvo como objetivo fortalecer la relación entre empresas de Berazategui y San Juan y analizar nuevas oportunidades de cooperación.

“En Berazategui acompañamos a los industriales y les agradecemos. Espero que podamos hacer algo juntos, que se lleven una linda experiencia. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, estamos siempre a disposición”, expresó Balor.

La delegación sanjuanina estuvo encabezada por el secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Martín, y el director de la Agencia de Inversiones de San Juan, Martín Palisa.

Empresas de ambos distritos compartieron experiencias

Del encuentro también participaron el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, y el presidente de la Unión Industrial de Berazategui, Alejandro Bartalini.

A ellos se sumaron representantes de empresas sanjuaninas y berazateguenses, que intercambiaron experiencias y analizaron posibilidades de articulación.

El objetivo es generar vínculos que permitan ampliar oportunidades de negocios, cooperación y desarrollo para los sectores industriales de ambas provincias.

Un convenio entre las uniones industriales

Bartalini destacó que ya existe un acuerdo de reciprocidad con la Unión Industrial de San Juan.

“Con la Unión Industrial de San Juan hemos firmado un convenio de reciprocidad en cuanto a educación y trabajo conjunto”, explicó.

Y agregó: “Estamos muy contentos con esta visita, fue muy fructífera y esperamos que se avance en todas las gestiones para que Berazategui y San Juan puedan trabajar juntos”.

El rol de los parques industriales

El titular de la Unión Industrial también puso en valor la política local vinculada al desarrollo industrial.

“El trabajo que hace el Municipio con los Parques Industriales en Berazategui es muy importante”, sostuvo.

El encuentro se inscribe en una estrategia que busca fortalecer el entramado productivo y vincular empresas locales con nuevas oportunidades.

Un vínculo que nació en Expo Minería

La visita de la comitiva sanjuanina surgió a partir del vínculo generado durante la participación de empresas del Clúster Energético y Minero de Berazategui en la Expo Minería realizada en San Juan.

Actualmente, el Clúster local está integrado por 14 empresas de amplia trayectoria industrial.

Las firmas se especializan en la provisión de productos y servicios para los sectores de petróleo, gas y minería.

La calle 158 pasó a llamarse Dr. Juan José Mussi

En otra actividad significativa, la calle 158 fue oficialmente denominada Dr. Juan José Mussi.

La iniciativa fue impulsada por Adela Mussi, hermana del histórico dirigente, y acompañada por Balor.

El tramo comprendido entre avenida Bemberg y calle 42, en Plátanos, lleva desde ahora su nombre.

Una caminata hacia la casa de su infancia

El homenaje comenzó con una caminata simbólica hacia la casa de la infancia de Juan José Mussi.

Participaron familiares, vecinos y autoridades.

Encabezaron la actividad Balor, Adela Mussi, Juan Pablo y Mariel Mussi, hijos de Juan José; Juan y Sol, sus nietos; María Laura y Mariana Lacava, sobrinas; y María Del Carmen Flores, su compañera de vida.

El nuevo cartel nomenclador

Uno de los momentos centrales fue el descubrimiento del cartel ubicado en la intersección de las calles 158 y 47.

La nueva señal lleva la inscripción “Dr. Juan José Mussi”.

La actividad buscó incorporar su memoria de manera permanente al espacio urbano de Berazategui.

Balor: “Tenemos una gran responsabilidad”

Durante su discurso, el intendente habló del impacto que dejó la muerte de Mussi y de la continuidad de su proyecto político.

“Este es un día muy importante para mí. Juan José nos dejó un vacío muy grande y con su equipo tenemos una gran responsabilidad: el desafío de cumplir con su legado, su proyecto y su gestión, como él quería”, expresó.

Balor recordó además una de las enseñanzas que Mussi le transmitía.

“Él siempre me decía: ‘Turco, nosotros siempre tenemos que estar al lado de la gente, trabajar para la gente, ser solidarios en el mano a mano, saber cómo llegamos y de dónde salimos’”, relató.

“Vamos a cumplir con el legado”

El intendente profundizó esa definición durante el acto.

“Vamos a cumplir con el legado de Juan José Mussi, cueste lo que cueste, con los que me quieran acompañar y con los que no”, afirmó.

Y agregó que la enseñanza de Mussi debía transformarse ahora en una guía para la gestión.

“De mi parte voy a cumplir a rajatabla con todo lo que él me enseñó”, sostuvo.

Reconocimiento a familiares y dirigentes

Balor también agradeció a Juan Pablo y Mariel Mussi por el acompañamiento.

“Nosotros sabemos lo que su viejo quería y lo que no quería. Y vamos a cumplir con eso”, señaló.

Además, destacó al exintendente interino Remo Salve y a María Del Carmen Flores, a quien reconoció por haber acompañado a Mussi en los momentos más difíciles.

Adela Mussi: “Va a permanecer siempre en el recuerdo”

Adela Mussi agradeció el reconocimiento y destacó la figura de su hermano.

“Mi hermano va a permanecer siempre en el recuerdo de todos. Fue un gran hijo, padre, hermano, médico y político, pero sobre todo una gran persona”, expresó.

También agradeció a la comunidad y al Municipio por hacer posible el homenaje.

Un acto con fuerte carga emotiva

Durante la jornada se descubrieron placas conmemorativas en la casa donde Juan José Mussi vivió y dio sus primeros pasos como médico.

Las placas fueron bendecidas por el diácono Julio “Coco” Musto, de la Parroquia Sagrada Familia.

También se proyectaron videos con testimonios de vecinos y el cierre estuvo a cargo de la folclorista berazateguense Erika Cabral.