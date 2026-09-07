Gianini impulsa asistencia técnica para productores y formación en enfermería

La Municipalidad de Carlos Tejedor avanza con dos iniciativas destinadas a fortalecer sectores estratégicos del distrito: la producción agropecuaria y la formación de profesionales de la salud.

Por un lado, la intendenta María Celia Gianini mantuvo una reunión con autoridades del INTA para avanzar en la reactivación de la Oficina de Investigación Técnica en Carlos Tejedor.

En paralelo, comenzó en Tres Algarrobos el ciclo lectivo de la Tecnicatura Superior en Enfermería, con 32 estudiantes que iniciaron su formación profesional.

Se reactivará la Oficina de Investigación Técnica

Gianini se reunió con el director de la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas del INTA, Walter Miranda, y con María Andra, responsable de la Agencia de Extensión Rural INTA Pehuajó.

Durante el encuentro se trabajó sobre la reactivación de la Oficina de Investigación Técnica del INTA en Carlos Tejedor.

La herramienta permitirá ampliar la asistencia y el acompañamiento técnico destinado al sector productivo local.

Acompañamiento directo a productores

El técnico que estará a cargo de la oficina será Mario Álvez de Mello.

Entre sus funciones se encontrará mantener el vínculo con productores y productoras del distrito y brindar acompañamiento sobre distintas cuestiones vinculadas con la actividad.

La reapertura de la oficina busca recuperar un espacio de cercanía entre el INTA y el entramado productivo local.

Articulación con el INTA

La iniciativa permitirá fortalecer la presencia técnica del organismo en Carlos Tejedor.

El objetivo es acercar conocimientos, herramientas y asistencia especializada a quienes desarrollan actividades productivas en el distrito.

De la reunión también participaron la secretaria de Gobierno, Ana Álvez de Mello; el concejal Armando Palau; la directora de Producción, Sofía Pacheco; y el productor agropecuario Dante Garciandia.

Comenzó la Tecnicatura en Enfermería

En otro frente, Tres Algarrobos dio inicio al ciclo lectivo de la Tecnicatura Superior en Enfermería.

La carrera pertenece a la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta se dictará en la Escuela de Educación Secundaria N.º 3 “Dr. René Favaloro”.

32 estudiantes iniciaron la formación

Un total de 32 estudiantes comenzó este nuevo trayecto académico.

El acto de bienvenida contó con la participación de Gianini, la secretaria de Salud, Mariela González, y Diego Vicente, referente regional de la Escuela Floreal Ferrara.

Luego de la presentación, los alumnos ingresaron al aula para comenzar formalmente las clases.

Más profesionales para el sistema de salud

La apertura de la tecnicatura busca ampliar las oportunidades de formación dentro del propio distrito.

Además, apunta a fortalecer la disponibilidad futura de profesionales de enfermería para el sistema sanitario local.

La posibilidad de cursar en Tres Algarrobos permite acercar una propuesta educativa específica sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Gianini acompañó el inicio de clases

La intendenta participó del primer encuentro con los estudiantes y acompañó el comienzo de esta nueva etapa.

La propuesta representa una oportunidad de capacitación profesional y, al mismo tiempo, una herramienta para fortalecer el sistema de salud del distrito.