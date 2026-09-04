Revilla: “Pensar el futuro también implica prepararnos para los desafíos que vienen”

La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, participó del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, Urban Cities, realizado en la Usina del Arte y organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La jefa comunal estuvo acompañada por el concejal Juan Pablo Olivieri, el secretario de Gobierno Alexis Pires y el director de Producción, Leonel Rae.

El encuentro reunió a representantes de gobiernos, especialistas y referentes vinculados al desarrollo de ciudades inteligentes, con una agenda centrada en tecnología, innovación y nuevas herramientas para la gestión pública.

Nuevas herramientas para la gestión

Durante la jornada se desarrollaron paneles, capacitaciones e instancias de intercambio sobre distintas tecnologías aplicadas a la administración y planificación de las ciudades.

Entre los temas abordados estuvieron la innovación y la robótica, además de herramientas orientadas a mejorar los procesos de gestión y brindar nuevas respuestas a las necesidades de las comunidades.

La participación permitió a la delegación de General Arenales conocer experiencias desarrolladas en otros distritos.

Mirar el futuro del distrito

Revilla destacó que este tipo de encuentros permite incorporar nuevas perspectivas para pensar el crecimiento local.

“Pensar el futuro del Distrito General Arenales también implica prepararnos para los desafíos que vienen y conocer todo aquello que puede ayudarnos a seguir creciendo y mejorando la vida en cada una de nuestras localidades”, expresó.

La intendenta vinculó de esta manera la incorporación de innovación con una planificación de largo plazo.

Tecnología aplicada a las ciudades

Uno de los ejes del Congreso fue analizar de qué manera las nuevas tecnologías pueden utilizarse para mejorar la gestión urbana.

Las distintas exposiciones permitieron conocer herramientas y experiencias relacionadas con modernización, innovación y automatización de procesos.

La propuesta buscó generar un intercambio entre gobiernos, especialistas y referentes del sector tecnológico.

Experiencias para General Arenales

La delegación local participó de distintas instancias de capacitación y contacto con otras experiencias de gestión.

El objetivo fue identificar propuestas que puedan aportar nuevas ideas para el desarrollo de General Arenales y sus localidades.

La participación se inscribe en una búsqueda de herramientas que puedan adaptarse a las características y necesidades del distrito.

Innovación como parte de la planificación

Desde la gestión municipal plantean que incorporar conocimientos y nuevas tecnologías forma parte de una estrategia para continuar modernizando la administración pública.

La intención es sumar herramientas que permitan mejorar procesos y acompañar el crecimiento del distrito.

En ese sentido, el Congreso funcionó como un espacio para conocer tendencias y experiencias que podrían servir como referencia.