Ianantuony defendió la “economía real” y reforzó la prevención ante El Niño

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, combinó en los últimos días una agenda productiva y preventiva, con foco en el desarrollo de la apicultura y en la preparación del distrito frente a posibles eventos climáticos adversos.

Por un lado, participó del XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2026, realizado en Mar del Plata. Por otro, mantuvo un encuentro con autoridades de Defensa Civil de la Provincia para fortalecer protocolos y planes de contingencia ante el fenómeno de El Niño.

Ianantuony puso el foco en la apicultura

El jefe comunal estuvo presente en FILAPI junto al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seian; y el secretario de Producción, Federico Meaca.

Ianantuony destacó el valor estratégico del sector apícola como generador de empleo, producción y valor agregado.

“Un espacio donde se reúnen productores que generan economía real, empleo genuino y valor agregado”, expresó.

“Nosotros apostamos a la apicultura”

El intendente contrastó el desarrollo productivo con otras formas de actividad económica.

“Porque mientras hay quienes especulan en los mercados financieros sin producir nada, nosotros apostamos a la apicultura: una actividad que genera trabajo, cuida el medio ambiente y produce bienes de calidad para el mundo”, sostuvo.

La definición sintetiza el perfil productivo que busca impulsar el Municipio.

General Alvarado quiere ganar lugar en el mapa apícola

Ianantuony planteó además que el objetivo es fortalecer las producciones intensivas y promover esquemas de articulación productiva.

“La economía real es trabajo, producción, valor agregado”, afirmó.

Y agregó: “Seguimos apoyando las producciones intensivas y construyendo clusteres que pongan a General Alvarado en el mapa de la apicultura argentina”.

Una agenda vinculada al desarrollo local

La participación en FILAPI apunta también a fortalecer la conexión entre productores, organismos públicos y espacios técnicos.

La apicultura aparece así como una actividad con potencial para generar empleo genuino, diversificar la matriz productiva y agregar valor en origen.

Desde el Municipio buscan consolidar esa actividad como parte de una estrategia de desarrollo local.

Reunión por el fenómeno de El Niño

En paralelo, Ianantuony mantuvo una reunión con el director provincial de Defensa Civil, Fabián García.

Participó también el secretario de Gobierno, Natanael López.

El encuentro se desarrolló en el marco del Plan Provincial de Prevención y Mitigación del Súper Niño.

Protocolos y planes de contingencia

La reunión tuvo como objetivo fortalecer los protocolos de actuación, las acciones preventivas y los planes de contingencia.

La preocupación está vinculada con las lluvias intensas que podrían registrarse durante los próximos meses.

El Municipio busca mejorar su capacidad de anticipación y respuesta frente a posibles emergencias.

Participación de todas las áreas

Del encuentro participaron las secretarías de Seguridad, Desarrollo Humano, Planificación, Obras y Servicios.

También estuvieron presentes delegados municipales, Bomberos Voluntarios de Mechongué, el Cuartel de Bomberos Forestal y el Destacamento de Bomberos de General Alvarado.

La intención es sostener una coordinación amplia entre todas las áreas involucradas.

Trabajo conjunto con la Provincia

Ianantuony remarcó que la preparación continuará de manera articulada con el Gobierno bonaerense.

“Continuaremos trabajando en conjunto con la provincia en la prevención y planificación que este fenómeno requiere”, señaló.

El objetivo es contar con herramientas y protocolos definidos antes de que se produzcan episodios de lluvias intensas.