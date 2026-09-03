Otermín: “No hay futuro posible sin defender la industria nacional”

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, volvió a poner el foco en la defensa de la industria nacional y aseguró que el desarrollo económico del país debe sostenerse sobre la producción, la inversión y el empleo.

Las definiciones se dieron durante un encuentro realizado en Bacope, una tradicional empresa de Lomas, donde el jefe comunal compartió una jornada con empresarios del distrito en el marco del Día de la Industria.

“Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, quiero agradecerles por apostar a la producción nacional y defender a las familias trabajadoras de nuestra ciudad”, expresó.

“No hay futuro posible sin defender la industria nacional”

Otermín reconoció las dificultades que atraviesa actualmente el sector productivo y planteó la necesidad de sostener políticas que protejan su desarrollo.

“Es un momento difícil, pero estamos convencidos de que no hay futuro posible sin defender la industria nacional”, afirmó.

Para el intendente, las empresas necesitan un marco que permita producir, invertir y sostener puestos de trabajo.

Un mensaje sobre el rumbo económico

“Nuestros empresarios y empresarias necesitan un proyecto de país que proteja la producción, promueva la inversión y cuide el empleo local”, sostuvo Otermín.

En ese sentido, cuestionó las consecuencias que puede generar una política económica que, a su entender, no contemple suficientemente al entramado productivo nacional.

“No podemos permitir que una apertura sin control ni la falta de sensibilidad dejen de lado a los argentinos”, expresó.

El empleo local como prioridad

El jefe comunal planteó que el desarrollo industrial tiene un impacto directo sobre las familias trabajadoras.

Por ese motivo, destacó la importancia de sostener un vínculo entre el Estado local y el sector privado para generar oportunidades laborales y fortalecer las empresas del distrito.

La estrategia municipal apunta a conectar la oferta de empleo de Lomas con las necesidades concretas de su entramado productivo.

Empleo Lomas y la articulación con el sector productivo

Otermín mencionó entre las herramientas locales a Empleo Lomas, una iniciativa que busca vincular el talento y la fuerza laboral del distrito con empresas y sectores productivos.

El programa forma parte de una articulación más amplia entre el Gobierno de la Comunidad, la Universidad, las cámaras empresarias y los trabajadores organizados.

Según planteó el intendente, esa coordinación resulta clave para pensar una estrategia de desarrollo sostenida.

Producción, Universidad y trabajadores

La apuesta del Municipio busca reunir a distintos actores alrededor de una misma agenda productiva.

En ese esquema, la Universidad aporta formación y conocimiento, las cámaras empresarias representan las necesidades del sector privado y los trabajadores forman parte central de la planificación del empleo.

Otermín sostuvo que ese trabajo conjunto permite fortalecer el desarrollo económico local.

“Creemos en la industria y en la justicia social”

El intendente cerró su mensaje con una definición política.

“Nosotros creemos en la industria y en la justicia social”, señaló.

A partir de esa posición, llamó a ampliar la construcción de un proyecto común.

“Todos los que creemos en eso tenemos que unirnos por el futuro de la Argentina”, concluyó.