Desde el MDF afirman que 45 intendentes respaldan la proyección presidencial de Kicillof

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizó un balance del plenario desarrollado en Mar Chiquita y aseguró que el encuentro permitió ordenar la correlación de fuerzas dentro del peronismo bonaerense, en medio de las discusiones por las candidaturas de 2027.

Axel Kicillof

Según evaluó uno de los intendentes que participó de la actividad, el encuentro operó hacia el interior del PJ provincial como “un verdadero ordenador de las reales fuerzas internas del peronismo”.

Desde el espacio sostienen que la convocatoria de la Quinta Sección Electoral volvió a mostrar el respaldo territorial construido por el gobernador Axel Kicillof.

“En cada plenario que venimos haciendo, y sobre todo en el multitudinario de la Quinta Sección, queda muy claro que el 70% del peronismo de cada sección electoral está dentro del MDF”, afirmó otro jefe comunal que participó del encuentro.

El mapa de intendentes que presenta el MDF

De acuerdo con las estimaciones realizadas por fuentes del espacio, 45 intendentes bonaerenses respaldan la proyección presidencial de Kicillof. En el mismo recuento, ubicaron a cinco jefes comunales dentro del Frente Renovador y a otros 15 vinculados con La Cámpora y el denominado grupo AFA.

“Ese es el mapa político de toda la provincia”, aseguró otro de los asistentes al plenario.

Las cifras difundidas forman parte de la lectura interna del MDF y buscan exhibir el peso territorial alcanzado por el gobernador frente a los otros sectores que integran el peronismo bonaerense.

Uno de los intendentes consultados agregó que la CGT y la CTA participan activamente de la construcción política de Kicillof. También aseguró que Fernando Gray, de Esteban Echeverría, y Julio Zamora, de Tigre, habrían acordado respaldar al mandatario bonaerense, aunque todavía no comunicaron públicamente esa posición.

Un plenario nacional previsto para septiembre

La estrategia del MDF contempla realizar encuentros en todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Ese recorrido culminará el 19 de septiembre con un plenario nacional en el que se espera la participación de representantes de distintas provincias.

La convocatoria reunirá a las ramas de Juventudes, Mujeres y Diversidades, Educación y Ciencia, Cultura y Salud. También prevé la presencia de la CGT, la CTA, organizaciones sociales y representantes de las pymes, el comercio, la industria y el sector agropecuario.

El encuentro buscará ampliar la estructura del MDF por fuera del territorio bonaerense y consolidar el armado nacional alrededor de Kicillof, aunque desde la Gobernación insisten en que este no es un año destinado a definir candidaturas.

La disputa por la sucesión bonaerense

Mientras impulsa la proyección nacional del gobernador, el MDF también comenzó a discutir quién podría representar al espacio en la competencia por la Gobernación bonaerense.

Según la información surgida del plenario, los nombres que están en carrera serían los de Julio Alak, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza y Gabriel Katopodis.

La definición se tomaría a partir de encuestas: el dirigente con mejor desempeño sería elegido para representar al MDF. La resolución podría producirse en diciembre o durante los primeros meses de 2027.

La intención del espacio es llegar con una sola candidatura propia a una eventual PASO o interna del peronismo bonaerense. Desde el MDF consideran que el despliegue territorial alcanzado les permite posicionarse por encima de la alianza interna entre La Cámpora y el Frente Renovador.