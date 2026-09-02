Moccero recorrió obras clave y nuevos servicios para Huanguelén

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, desarrolló una jornada de trabajo en Huanguelén para supervisar distintas obras, servicios y proyectos que se encuentran en marcha en la localidad.

Acompañado por el delegado municipal José Lomártiro y parte de su gabinete, el jefe comunal recorrió trabajos vinculados con desagües, infraestructura vial, gestión ambiental y nuevos servicios.

Una obra clave para mejorar los desagües

Uno de los puntos principales de la recorrida fue la obra de desagües ejecutada en Huanguelén.

La intervención busca mejorar el escurrimiento del agua en distintos sectores y reforzar la prevención frente a episodios de lluvias intensas.

Además de optimizar el drenaje, la obra representa una mejora estructural pensada para acompañar el crecimiento urbano y reducir problemas relacionados con la acumulación de agua.

Avanza el vado de calle 10

Moccero también supervisó el avance de la construcción del vado de calle 10.

En paralelo, se desarrollan tareas de mejoramiento y mantenimiento de calles en distintos sectores de la localidad.

Estos trabajos se financian con recursos provenientes del 2% de la Tasa de Combustibles, destinados a fortalecer la infraestructura vial de Huanguelén.

Preparativos para la Fiesta del Cantor Orillero

Durante la visita, el intendente mantuvo además un encuentro con integrantes de la Comisión de la Fiesta del Cantor Orillero.

La tradicional celebración se realizará durante octubre.

El encuentro permitió avanzar en cuestiones vinculadas con la organización y el acompañamiento municipal al evento.

Más material recuperado en la planta de residuos

La agenda continuó en la Planta de Tratamiento de Residuos.

Allí se destacó el crecimiento en la cantidad de material recuperado que logra comercializarse anualmente.

Desde el Municipio vincularon este incremento con el trabajo de concientización y con el compromiso de la comunidad en la separación y recuperación de residuos.

Economía circular y gestión ambiental

El aumento del material recuperado permite fortalecer una política orientada a la economía circular.

La estrategia busca reducir la cantidad de residuos descartados y aumentar la recuperación de materiales con valor reutilizable o comercial.

De esta manera, la planta se integra a una agenda ambiental que apunta a una gestión más sustentable.

Un horno crematorio con alcance regional

Otro de los puntos de la recorrida fue el cementerio local.

En ese sector, la Cooperativa Eléctrica de Huanguelén avanza con la instalación de un horno crematorio.

Actualmente se trabaja en la construcción del tinglado que albergará el equipamiento.

Una alternativa más cercana

El futuro crematorio tendrá importancia no solo para Huanguelén, sino también para localidades de la región.

Actualmente, una de las alternativas más cercanas para acceder a este servicio se encuentra en Bahía Blanca.

La puesta en funcionamiento del nuevo equipamiento permitirá ampliar la oferta de servicios y dar respuesta a una necesidad regional.

Una agenda de gestión en distintos frentes

La recorrida permitió supervisar simultáneamente obras de infraestructura, prevención y servicios.

También sirvió para mantener contacto con instituciones de la localidad y analizar distintos proyectos en marcha.

El Municipio busca sostener así una agenda que combine mejoras urbanas, vialidad, ambiente y nuevos servicios para Huanguelén.

Autoridades que participaron

Acompañaron a Ricardo Moccero la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta; el secretario de Obras Públicas, Mario Abelardo; el responsable de Servicios Públicos, Alfredo Crunger; la secretaria Privada, Inés Frayssinet; la subsecretaria de Producción, Fiorella Guarnieri; y el delegado municipal José Lomártiro.