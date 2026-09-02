Curutchet: “En Marcos Paz seguimos sosteniendo la obra pública”

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, recorrió los avances de la obra del Jardín 901 y los trabajos de entubado que se desarrollan en Rivadavia Sur, dos intervenciones impulsadas mediante la articulación entre el Municipio y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

“Recorrimos el avance de obra del Jardín 901 y los trabajos del entubado de Rivadavia Sur, dos obras importantes que tienen un impacto concreto en la vida de nuestros vecinos y vecinas”, informó el jefe comunal mediante sus redes sociales.

Curutchet destacó la continuidad de las inversiones en infraestructura y educación en el distrito y contrapuso esa política con la decisión del Gobierno nacional de frenar la obra pública.

“En momentos donde desde el Gobierno Nacional se decidió abandonar la obra pública, en Marcos Paz seguimos sosteniendo la decisión de invertir, gestionar y buscar los recursos para que las obras no se detengan”, expresó.

Trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia

El intendente remarcó que la ejecución de los proyectos requiere planificación, recursos y una coordinación sostenida entre las distintas áreas de gobierno.

En ese sentido, señaló que el acompañamiento de la administración provincial y el esfuerzo presupuestario del Municipio permiten mantener activos los trabajos y avanzar con obras orientadas a mejorar los servicios y la infraestructura urbana.

“Son obras que llevan tiempo, esfuerzo y planificación, pero que con el acompañamiento de la Provincia y el esfuerzo del Municipio nos permiten transformar nuestra ciudad con más infraestructura, más educación y mejor calidad de vida”, concluyó Curutchet.