Mayra Mendoza: “Cumplimos una demanda histórica de Don Bosco”

La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, inauguró la Comisaría 10.ª de Don Bosco y destacó que la apertura de la nueva dependencia responde a un reclamo sostenido durante más de tres décadas por la comunidad de esa localidad. Estuvo acompañada por la mandamás interina, Eva Mieri.

“Cumplimos una demanda histórica de los vecinos y las vecinas de Don Bosco”, expresó Mendoza mediante sus redes sociales. En ese sentido, aseguró que la seguridad continúa siendo una de las prioridades del gobierno municipal.

La dirigente señaló que la concreción de la comisaría fue posible mediante el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“Más de 30 años esperaron las y los vecinos y ahora es una realidad. De eso se trata. No prometimos, nos comprometimos y cumplimos junto al trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”, manifestó.

Las herramientas incorporadas en Quilmes

Mendoza también realizó un repaso de los recursos destinados a fortalecer la prevención del delito y la seguridad en el distrito. Según detalló, Quilmes incorporó más de 300 patrulleros, 2.000 cámaras y 1.150 alarmas comunitarias.

A ese equipamiento se suman 170 Paradas Seguras, más de 50 tótems de seguridad y la puesta en funcionamiento del Escuadrón Motorizado. Además, la diputada bonaerense mencionó la creación del SQA-DRON.

En materia de iluminación pública, informó que fueron instaladas más de 50.000 luces LED con el objetivo de alcanzar al 100% del territorio quilmeño.

“No vamos a parar de trabajar y de ponerle corazón a nuestra tarea. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir el delito y cuidar a nuestra comunidad”, concluyó Mendoza.