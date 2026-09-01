San Isidro recupera sectores de la costa y amplía el espacio público

El Municipio de San Isidro continúa avanzando con la recuperación y puesta en valor de distintos sectores del frente costero, con obras que buscan conectar el Parque del Águila con Alvear y El Río y generar un nuevo paseo peatonal integrado.

El proyecto contempla la recuperación de 907 metros lineales de costa, desde el Parque del Águila hasta Puerto Libre, que conformarán el tramo más largo de costa ininterrumpida peatonalmente del distrito.

Además, se recuperarán aproximadamente 2.350 metros cuadrados de superficie que se encontraban ocupados y que serán incorporados al espacio público.

Un nuevo paseo costero

La propuesta prevé transformar el sector en un corredor costero con senderos peatonales y aeróbicos.

También se incorporarán áreas parquizadas, mobiliario urbano, luminarias y distintas mejoras sobre la infraestructura existente.

El objetivo es generar un espacio más accesible y ordenado para el uso cotidiano de los vecinos.

Avances en Alvear y El Río

En el sector de Alvear y El Río ya se completó la ejecución de la barrera de contención para la playa.

También avanzaron los trabajos de acondicionamiento del terreno.

Actualmente se realizan tareas de riego para acompañar el crecimiento del césped y consolidar el nuevo espacio verde.

Recuperación del frente costero

La intervención busca mejorar las condiciones de un sector que forma parte de la ribera de San Isidro.

La obra permitirá recuperar superficie, mejorar el entorno y generar nuevas áreas de uso público.

Desde el Municipio destacan que el proyecto combina infraestructura, paisaje y preservación de la costa.

Conexión con el Parque del Águila

En paralelo, continúan los trabajos para mejorar la vinculación entre Alvear y El Río y el Parque del Águila.

En los últimos días avanzó la ejecución del solado con adoquines intertrabados.

También se trabajó sobre los bordes de contención que acompañarán el nuevo recorrido.

Retiro de estructuras en desuso

Como parte de la intervención se retiró un galpón y un deck que se encontraban fuera de uso.

Además, se realizaron tareas de movimiento de suelo en distintos puntos del sector.

Estas acciones permiten liberar y acondicionar espacios que formarán parte del futuro paseo.

Nuevas barandas y bancos

El proyecto incluye también mejoras en el equipamiento urbano.

Se replantearon los tramos de baranda que serán galvanizados y comenzó el armado de nuevos bancos de madera.

Estos elementos serán incorporados al espacio para acompañar las zonas de descanso y circulación.

2.350 metros cuadrados recuperados

Uno de los puntos centrales de la obra es la recuperación de unos 2.350 metros cuadrados que anteriormente se encontraban ocupados.

La intención es integrarlos al espacio público y ampliar la superficie disponible sobre la costa.

De esta manera, el proyecto permitirá generar continuidad peatonal entre distintos sectores que hasta ahora permanecían separados.

El tramo costero peatonal más largo del distrito

Cuando las obras estén finalizadas, el recorrido entre el Parque del Águila y Puerto Libre alcanzará 907 metros lineales.

Según informó el Municipio, se convertirá en el tramo más largo de costa ininterrumpida peatonalmente de San Isidro.

La intervención forma parte de una política más amplia destinada a recuperar y poner en valor el frente ribereño.