Trenque Lauquen invierte casi $450 millones en nueva maquinaria

La Municipalidad de Trenque Lauquen avanza con una nueva inversión de casi $450 millones para fortalecer el parque de maquinaria destinado a la Red Vial Rural.

La compra, financiada con fondos municipales, contempla la incorporación de una nueva motoniveladora, una pala cargadora, una rastra y un tractor 0 kilómetro cuyo proceso de adquisición se encuentra en marcha.

Las incorporaciones forman parte del Plan de Renovación de Maquinarias y Herramientas que la gestión de Francisco Recoulat sostiene desde su inicio.

Una inversión sostenida en maquinaria vial

“Desde el inicio de la gestión tomamos la decisión de sostener una fuerte inversión en maquinaria vial porque entendemos que es una herramienta fundamental para mejorar la transitabilidad y la conectividad de nuestros caminos”, expresó Recoulat.

El intendente señaló que la renovación de equipos se viene realizando de manera continua.

“Venimos renovando equipos año tras año y vamos a continuar haciéndolo durante lo que resta de este año y el próximo”, agregó.

La séptima motoniveladora 0 km

En esta nueva etapa se incorporó la séptima motoniveladora 0 kilómetro desde el inicio de la actual gestión.

La unidad fue adjudicada a American Vial Group SRL mediante la Licitación Pública 6/2026 por $229.450.000.

Se trata de una XCMG modelo GR215, con una potencia de 215 HP, un peso operativo de 17.100 kilos y tracción en las cuatro ruedas.

Una nueva pala cargadora

El Municipio también adquirió una pala cargadora Liugong modelo CLG835N.

La operación se realizó mediante la Licitación Privada 29/2026 y fue adjudicada a ZMG Argentina S.A. por $91.258.000.

La máquina cuenta con 123 HP de potencia, un peso operativo de 10.525 kilos y un balde con capacidad de 1,8 metros cúbicos.

Una rastra para mantenimiento y reacondicionamiento

A las nuevas unidades se suma una rastra adquirida mediante el Concurso de Precios 65/2026.

El equipo fue adjudicado a Kampero SRL por $26.930.350.

La rastra, marca TBEH, cuenta con discos dentados de 26 pulgadas y puede utilizarse para laboreo de suelos, desmalezado, postdesmonte y tareas vinculadas con el mantenimiento vial y el reacondicionamiento de la superficie de la calzada.

También se licita un nuevo tractor

El Municipio abrió además la Licitación Privada 47/2026 para incorporar un tractor 0 kilómetro.

El presupuesto previsto es de $94 millones.

Entre las características requeridas se encuentran una potencia de entre 140 y 160 HP, doble tracción y un mínimo de dos salidas hidráulicas.

“La maquinaria tiene que estar acompañada de planificación”

Recoulat remarcó que la renovación del parque vial forma parte de una estrategia más amplia.

“La maquinaria es fundamental, pero tiene que estar acompañada de planificación, criterio y trabajo conjunto”, sostuvo.

Y agregó que la incorporación de equipos se complementa con trabajos sobre los caminos, obras de infraestructura, limpieza y mantenimiento de canales y articulación con los Veedores Viales y los Comités de Cuenca.

Producción y conectividad

El intendente también puso el foco en el perfil productivo del distrito.

“Nuestro distrito tiene una enorme actividad productiva y una red vial rural muy extensa”, afirmó.

Y añadió: “Tener más y mejores herramientas nos permite fortalecer nuestra capacidad de trabajo y de respuesta, sostener la transitabilidad y acompañar a quienes producen, trabajan y viven en el sector rural”.

Preparación ante períodos de lluvias

El Municipio viene profundizando además las tareas preventivas frente a escenarios de mayores precipitaciones.

La intención es contar con más capacidad de respuesta ante situaciones climáticas que puedan afectar la transitabilidad de los caminos rurales.

La incorporación de nueva maquinaria apunta justamente a reforzar esa respuesta operativa.

Una renovación que comenzó en 2023

Desde diciembre de 2023, el Plan de Renovación de Maquinarias y Herramientas permitió incorporar siete motoniveladoras 0 kilómetro.

También se sumaron dos retroexcavadoras 0 km, camiones, un carretón para traslado de maquinaria y vehículos pesados, petroleros, casillas, tractores, rastra y distinto equipamiento.

La renovación se desarrolla en paralelo con obras y tareas de mantenimiento sobre la red vial.

Trabajo conjunto con organismos y comités

La planificación también incluye la limpieza y mantenimiento de canales pluviales primarios y secundarios.

Además, se articula con los Veedores Viales, el Comité de Cuenca local y el Comité de Cuenca Subregión A4.

En ese ámbito se coordinan acciones con distritos de la región, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, la Dirección Provincial de Hidráulica y la Autoridad del Agua.