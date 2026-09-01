Boto: “Hay que armonizar la protección ambiental con el desarrollo económico”

El intendente de Luján, Leonardo Boto, planteó que el cierre del basural a cielo abierto debe ser tomado como el punto de partida de una nueva etapa ambiental para el distrito, con una agenda que combine cuidado del ambiente, desarrollo económico, trabajo y planificación de largo plazo.

“Tenemos que fortalecer el sentido de comunidad para encontrar respuestas colectivas a nuestros problemas y desafíos. En ese camino, debemos armonizar la protección ambiental de Luján con un desarrollo económico que es absolutamente necesario, especialmente en este contexto, porque no hay dignidad sin trabajo”, expresó.

El jefe comunal puso así el foco en los desafíos que se abren después de una decisión que definió como central para la política ambiental local.

El cierre del basural, como punto de inflexión

El cierre del basural permitió terminar con el ingreso cotidiano de residuos domiciliarios a un predio que durante décadas generó consecuencias ambientales, sanitarias y sociales.

Para Boto, sin embargo, el desafío no termina con esa decisión.

La nueva etapa obliga a avanzar sobre temas como la separación en origen, el reciclado, la economía circular, el saneamiento del predio y la construcción de soluciones definitivas para la gestión integral de los residuos.

“No podemos pensar solamente en el problema ambiental”

El intendente remarcó que el cierre del predio tuvo también una dimensión social.

“Cuando hablamos del basural, no podemos pensar solamente en el problema ambiental. También está el aspecto humano de los trabajadores, la dimensión social vinculada a los vecinos y, por supuesto, las decisiones de política pública que debemos tomar”, afirmó.

Boto sostuvo que la gestión tuvo que contemplar simultáneamente esas distintas variables.

“Eso no podía seguir sucediendo”

El jefe comunal defendió la decisión adoptada y explicó que el cierre debía acompañarse con políticas de inclusión.

“Eso no podía seguir sucediendo. Por eso tomamos la decisión de cerrar el basural. Y al mismo tiempo abordamos la situación social y la realidad de los trabajadores, buscando las mejores soluciones posibles”, señaló.

Uno de los puntos centrales de la nueva etapa es justamente la situación de quienes durante años desarrollaron tareas de recuperación de materiales en el lugar.

Ambiente y trabajo, en la misma agenda

Boto insistió en que la política ambiental no puede quedar desligada de la actividad económica.

Desde esa mirada, el Municipio busca articular protección ambiental con producción responsable, innovación, empleo y desarrollo.

El planteo apunta a evitar una discusión que enfrente ambas dimensiones y, en cambio, construir una estrategia que las integre.

Los nuevos desafíos en materia de residuos

Entre los temas que Luján deberá profundizar aparecen la separación en origen y la recuperación de materiales.

También se plantea ampliar las herramientas vinculadas con el reciclado y la economía circular.

El saneamiento definitivo del predio del antiguo basural y la organización del sistema de gestión de residuos forman parte de esa agenda.

El cambio climático también entra en discusión

La agenda ambiental de Luján excede la problemática de los residuos.

Entre los ejes que comenzaron a tomar mayor protagonismo se encuentran el cambio climático, la prevención y reducción de riesgos, el manejo del arbolado urbano y la adaptación frente a fenómenos extremos.

La intención es incorporar información científica y herramientas de planificación para mejorar la toma de decisiones.

Articulación con la Universidad

Boto también destacó la importancia de profundizar el vínculo entre el Municipio y la Universidad Nacional de Luján.

La participación académica permite sumar investigación, conocimiento científico y capacidades técnicas a la definición de políticas públicas.

El rector Walter Panessi acompañó al intendente en el cierre del Primer Foro Ambiental, reforzando esa articulación institucional.

Producción, innovación y economía circular

Otro de los desafíos es involucrar al sector productivo en la construcción de una agenda ambiental común.

Empresas, cooperativas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias comenzaron a participar de iniciativas vinculadas con producción responsable, innovación tecnológica y recuperación de materiales.

La apuesta es que estas experiencias formen parte de una política sostenida y no de acciones aisladas.

Una agenda hacia los 400 años de Luján

El Municipio busca además incorporar propuestas a la denominada Agenda Ambiental Luján Rumbo a los 400 años.

La intención es construir políticas que trasciendan las respuestas coyunturales y puedan mantenerse en el tiempo.

Entre los principales ejes aparecen la gestión de residuos, el cambio climático, el desarrollo productivo sustentable, la biodiversidad, la educación ambiental y la planificación territorial.

Una nueva etapa después del basural

Con el cierre del basural ya concretado, Boto plantea que el desafío ahora es transformar ese hito en un cambio estructural.

La intención es consolidar un modelo donde Estado, Universidad, organizaciones, sector productivo y vecinos puedan participar de la definición de las próximas políticas ambientales.

Para el intendente, la clave estará en sostener una mirada que combine protección ambiental, inclusión social y desarrollo económico.