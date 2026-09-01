Susbielles llamó a licitación para reparar el camino del Cholo hasta Bosque Alto

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció la firma del llamado a licitación para reparar el camino del Cholo hasta Bosque Alto, un sector que, según señaló, permaneció durante mucho tiempo en condiciones intransitables.

Susbielles

La intervención demandará una inversión de $2.394 millones y tendrá como objetivo mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos que utilizan el camino.

“Una obra esperada por todos los bahienses”, expresó Susbielles al comunicar el avance del proceso administrativo. El jefe comunal también agradeció a los equipos que participaron de las tareas necesarias para concretar el llamado a licitación.

Cuándo se realizará la apertura de sobres

De acuerdo con el cronograma anunciado por el intendente, la licitación será publicada el próximo 4 de septiembre. La apertura de sobres con las ofertas presentadas está prevista para el 21 del mismo mes.

Ese procedimiento permitirá conocer las propuestas de las empresas interesadas en ejecutar la reparación del tramo comprendido entre el camino del Cholo y Bosque Alto.

La obra busca dar respuesta a los problemas de transitabilidad registrados en el sector y mejorar las condiciones de circulación. Susbielles sostuvo que la intervención beneficiará a miles de vecinos, con una mejora tanto en el desplazamiento cotidiano como en la seguridad vial.

Con la firma del llamado a licitación, el proyecto ingresa ahora en la etapa destinada a la presentación y posterior evaluación de las ofertas. “Bahía va para adelante y va por más”, manifestó el intendente al destacar el avance de la iniciativa.