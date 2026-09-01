"Necesitamos recuperar un gobierno popular que defienda el trabajo argentino"

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, visitó Colonia Urquiza, una zona rural y florihortícola de La Plata, donde mantuvo un encuentro con productoras y productores de la agricultura familiar.

Durante la actividad, Fernández escuchó las demandas del sector y advirtió sobre la situación de emergencia que atraviesan quienes desarrollan esta actividad productiva.

Según expresó la jefa comunal, los productores se encuentran afectados por la caída del consumo de alimentos y la apertura de importaciones. En ese sentido, vinculó las dificultades del sector con las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei.

“Están viviendo una triste situación de emergencia”, afirmó Fernández al referirse al escenario planteado durante el encuentro.

Reclamos y propuestas para la agricultura familiar

La intendenta señaló que la recorrida le permitió conocer de manera directa a los productores, escuchar sus necesidades y comenzar a pensar propuestas orientadas a atender las demandas del sector.

Fernández agradeció a Isabel Palomo y a las familias productoras por el recibimiento. Además, destacó la importancia de la agricultura familiar dentro de la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires.

“Me alegra poder conocerlos, escucharlos y juntos pensar propuestas que atiendan las demandas de este sector tan importante”, manifestó.

La actividad también tuvo un componente político. La mandataria de Moreno cuestionó el rumbo económico nacional y planteó la necesidad de recuperar un gobierno que defienda la producción y el empleo argentino.

“En nuestro país hay riqueza para que todas y todos vivamos con dignidad y felicidad”, sostuvo Fernández. En esa línea, llamó a construir una alternativa que genere oportunidades de desarrollo integral y proteja el trabajo nacional.

El encuentro en Colonia Urquiza se inscribió en las recorridas de la intendenta por distintos puntos de la provincia, con el objetivo de escuchar a los sectores productivos y elaborar propuestas frente a las dificultades económicas que manifiestan.