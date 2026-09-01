La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a escalar su confrontación con el Gobierno nacional después del fracaso de la negociación por el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Jorge Sola, uno de los cotitulares de la central sindical, anticipó que habrá “un paro y una marcha general”, aunque todavía no fueron informadas las fechas ni las características de las medidas.

El anuncio se produjo luego de que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta presentada por el sector empresario durante el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las centrales se retiraron antes del plenario y la actualización del ingreso básico volverá a quedar en manos del Gobierno nacional.

Como informó grupolaprovincia.com el 28 de agosto, la negociación terminó sin acuerdo después de que las organizaciones sindicales cuestionaran tanto la distancia entre las propuestas salariales como la decisión oficial de realizar el encuentro de manera virtual.

La diferencia entre el reclamo sindical y la oferta empresaria

El salario mínimo vigente se ubica en $376.600. Durante la negociación, los gremios reclamaron elevarlo a $911.202 de manera inmediata y llevarlo progresivamente hasta $993.300 en diciembre.

Las cámaras empresarias, en cambio, propusieron un incremento del 1,8% para septiembre y subas mensuales posteriores del 1,7%, hasta alcanzar los $468.000 en abril de 2027. La distancia entre ambas posiciones impidió alcanzar un acuerdo.

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, calificó la propuesta empresarial como “irrisoria” y sostuvo que las centrales no estaban dispuestas a convalidarla. También cuestionó la decisión de mantener la reunión mediante videoconferencia y reclamó una instancia presencial para discutir el nuevo piso salarial.

Ante la falta de consenso entre trabajadores y empleadores, será nuevamente el Poder Ejecutivo el encargado de establecer los próximos valores del salario mínimo. La actualización anterior también había quedado en manos del Gobierno luego de una negociación sin acuerdo.

La CGT prepara una nueva etapa de protestas

El conflicto por el salario mínimo se suma a otros reclamos de la central sindical vinculados con el empleo, los ingresos y la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Sola sostuvo que es necesario encontrar respuestas para los trabajadores y advirtió sobre la caída del empleo en las pymes. Además, afirmó que el salario mínimo atraviesa un fuerte deterioro y ratificó que el sindicalismo avanzará con nuevas acciones contra las políticas del Gobierno.

Jerónimo, por su parte, señaló que la conducción de la CGT deberá reunirse para definir el próximo plan de acción. El dirigente no descartó un nuevo paro general, aunque planteó que cualquier medida deberá contar con consenso dentro de la central.

La CGT ya realizó cuatro paros generales desde el inicio de la administración de Javier Milei. Por el momento, la central no comunicó cuándo se realizarían la nueva huelga y la marcha anticipadas por Sola.