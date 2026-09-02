Cascallares: “Tenemos que estar preparados ante cualquier situación climática adversa”

El Municipio de Almirante Brown reunió a todas sus áreas de gestión y a los delegados de las doce localidades para profundizar las políticas de prevención ante el fenómeno climático del Súper Niño.

La reunión fue encabezada por Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y se desarrolló en el Centro de Operaciones Municipal de Burzaco.

El objetivo fue revisar los protocolos vigentes, reforzar las tareas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta frente a tormentas y otros eventos climáticos adversos.

Más limpieza y mantenimiento en los barrios

Uno de los principales ejes definidos durante el encuentro fue intensificar la desobstrucción de ductos.

También se resolvió profundizar la limpieza y el mantenimiento de arroyos, junto con tareas de infraestructura e hidráulica.

El objetivo es llegar a fin de año con una mayor capacidad preventiva en los sectores más sensibles del distrito.

Monitoreo y alerta temprana

La reunión también puso el foco en fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana.

La coordinación permanente entre las distintas áreas municipales y las delegaciones busca mejorar la detección de riesgos y acelerar la respuesta ante una eventual emergencia.

Desde el Municipio remarcaron que la anticipación será clave frente a posibles precipitaciones de mayor intensidad.

Cascallares: “Tenemos que estar preparados”

Durante el encuentro, Mariano Cascallares destacó el trabajo conjunto de todas las áreas.

“Estamos trabajando con todas las áreas del Municipio para profundizar las tareas de prevención y estar preparados ante cualquier situación climática adversa”, sostuvo.

El dirigente remarcó que la estrategia municipal combinará distintas herramientas.

“Vamos a seguir fortaleciendo el monitoreo, las obras y los trabajos de limpieza y mantenimiento en los barrios”, agregó.

“La presencia en el territorio es fundamental”

Cascallares insistió además en la importancia de mantener una acción constante en los distintos puntos del distrito.

“La prevención y la presencia permanente en el territorio son fundamentales para cuidar a nuestros vecinos”, afirmó.

La intención es que las delegaciones mantengan una comunicación continua con las áreas centrales para coordinar intervenciones y responder con rapidez.

Trabajo con las doce localidades

El encuentro reunió a representantes de todas las áreas municipales y a los delegados de las doce localidades de Almirante Brown.

La participación territorial busca que los protocolos contemplen las características y necesidades específicas de cada zona.

De esta manera, el Municipio apunta a sostener una estrategia común, pero con capacidad de respuesta diferenciada según cada barrio o localidad.

Articulación con la Provincia

La reunión se desarrolló luego del encuentro que el gobernador Axel Kicillof mantuvo la semana pasada con intendentes bonaerenses.

Allí se analizaron medidas de prevención y mitigación frente al fenómeno del Súper Niño.

El objetivo provincial es coordinar planes de contingencia y reforzar la preparación de los municipios ante escenarios meteorológicos complejos.

Kicillof advirtió por lluvias más intensas

Durante ese encuentro, Kicillof planteó la necesidad de anticiparse a un escenario potencialmente difícil.

“Debemos prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencias, y comunicar con claridad para que las y los bonaerenses sepan que pueden producirse precipitaciones mucho más intensas que las habituales”, expresó.

La advertencia reforzó la necesidad de que cada municipio revise y ajuste sus propios esquemas de respuesta.