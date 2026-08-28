Cascallares destacó una obra “histórica” para la educación en Glew

Mariano Cascallares recorrió los avances de la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 26 en el barrio Villa París de Glew, una obra que busca acompañar el crecimiento de la matrícula y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.

El establecimiento se construye sobre la calle Scalabrini Ortiz 2560, frente a la Escuela Primaria N° 27 y al Jardín de Infantes N° 940.

Actualmente, la Secundaria N° 26 funciona en instalaciones compartidas con la Primaria N° 27, por lo que la finalización de la obra permitirá a la comunidad educativa contar con un espacio propio.

Cascallares: “Es una obra histórica para Glew”

Durante la recorrida, Cascallares destacó la importancia del proyecto para la zona.

“Estamos recorriendo obras y, en este caso, visitando una histórica para Glew: el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 26”, expresó.

Y agregó: “Se trata de una obra muy necesaria para esta zona porque hay una gran cantidad de adolescentes y la escuela viene creciendo cada año en matrícula”.

El Municipio apunta a terminarla en los próximos meses

Cascallares señaló que la obra se encuentra en una etapa avanzada y remarcó el aporte realizado por el Municipio.

“Con una gran inversión por parte del Municipio la estamos terminando y esperamos tenerla lista en los próximos meses”, sostuvo.

Además, detalló que actualmente se trabaja sobre distintos sectores del edificio.

“En este momento se está avanzando con los pisos, la herrería general y se está colocando la cerámica de los baños”, explicó.

Un edificio de más de 1.600 metros cuadrados

El proyecto contempla la construcción de 1.612 metros cuadrados cubiertos.

El edificio estará distribuido en planta baja y dos pisos y contará con 12 aulas.

También tendrá laboratorio, biblioteca, dependencias administrativas, cocina, sala de profesores y preceptoría.

SUM, comedor y sala multimedia

La nueva sede incluirá además distintos espacios comunes destinados a ampliar las posibilidades educativas y comunitarias.

Entre ellos se encuentran un Salón de Usos Múltiples, una sala multimedia, comedor y gradas exteriores.

La obra también contempla patios y áreas abiertas para el desarrollo de actividades escolares y de integración con la comunidad.

Una respuesta al crecimiento de la matrícula

Uno de los principales objetivos del proyecto es acompañar la expansión de la matrícula en esta zona de Glew.

La nueva infraestructura permitirá que la Secundaria N° 26 deje de compartir espacios con la Primaria N° 27 y pueda organizar sus actividades en un establecimiento diseñado específicamente para el nivel.

De esta manera, se busca mejorar tanto las condiciones de enseñanza como las trayectorias escolares de los estudiantes.

Trabajos previos en el predio

Antes de comenzar la construcción fue necesario intervenir sobre el terreno.

Las tareas incluyeron la demolición de una antigua estructura escolar que se encontraba en el predio.

También se realizó el cegado de pozos para generar las condiciones necesarias para levantar el nuevo edificio.

Una nueva infraestructura educativa para Glew

Con el avance de la obra, Almirante Brown se acerca a completar un establecimiento que permitirá ampliar la capacidad educativa de Villa París y responder a una demanda creciente.

La nueva Secundaria N° 26 contará con espacios propios, modernos y adaptados a las necesidades de estudiantes y docentes.

Desde el Municipio destacan que la obra forma parte de una política destinada a fortalecer la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de las comunidades educativas del distrito.