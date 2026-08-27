Obras en salud y calles: Rojas mantiene nuevos frentes de trabajo

El Municipio de Rojas continúa desarrollando obras de mejora en el Hospital Municipal y, en paralelo, mantiene trabajos de reacondicionamiento vial en distintos barrios de la ciudad.

En el establecimiento sanitario se avanza con una primera etapa de reparación e impermeabilización de la cubierta del techo correspondiente al área de Shock Room, uno de los sectores centrales para la atención de emergencias.

Una vez finalizados estos trabajos, está previsto avanzar con una obra de ampliación y refuncionalización que permita aprovechar mejor el espacio.

Reparación del techo del Shock Room

La intervención actual se concentra en la cubierta del área destinada a la atención de emergencias.

Los trabajos buscan solucionar problemas en el techo y mejorar las condiciones edilicias de un sector considerado vital para el funcionamiento del Hospital Municipal.

Esta primera etapa permitirá luego avanzar con una intervención de mayor alcance.

Una futura ampliación y refuncionalización

Tras completar la reparación e impermeabilización, el Municipio proyecta iniciar una obra de ampliación y refuncionalización del Shock Room.

El objetivo es lograr una mejor utilización del espacio y adecuarlo a las necesidades del servicio.

La intervención forma parte de una planificación destinada a mejorar progresivamente la infraestructura hospitalaria.

También hubo trabajos en la Dirección del Hospital

Las obras no se limitaron al área de emergencias.

También se realizaron arreglos en los techos y tareas de pintura sobre las paredes interiores de la oficina de la Dirección del Hospital.

Estas mejoras se suman a otras acciones de mantenimiento y recuperación que se vienen ejecutando dentro del establecimiento.

Fondos municipales y aporte de la Cooperadora

Los trabajos son afrontados con recursos municipales y con parte del dinero recaudado durante el Festival Solidario organizado por la Cooperadora del Hospital.

La actividad se realizó el 7 de marzo de este año y permitió sumar fondos destinados a distintas necesidades del nosocomio.

Desde el Municipio destacaron el acompañamiento de la Cooperadora para avanzar con mejoras en la infraestructura.

El objetivo de mejorar el CUD

Cada intervención realizada en el Hospital también forma parte de una estrategia destinada a aumentar el porcentaje correspondiente al Coeficiente Único de Distribución.

El CUD es el índice que define la coparticipación que recibe cada municipio dentro del régimen provincial de salud.

Desde la gestión local remarcaron que las mejoras planificadas y ejecutadas permiten avanzar progresivamente en ese objetivo.

Reacondicionamiento de calles en los barrios

En otro frente, la Secretaría de Espacios Públicos continúa con trabajos de recuperación de calles.

Las zonas de intervención se definen a partir de los relevamientos realizados por los equipos municipales y de los reclamos presentados por los vecinos.

Durante las últimas semanas, las cuadrillas trabajaron en distintos sectores de Barrio Belgrano y actualmente las tareas continúan en Barrio Progreso.

Qué trabajos se realizan

Las intervenciones incluyen alteo, nivelación y ensanchamiento de las calles cuando resulta necesario.

También se incorpora piedra y fresado de acuerdo con las condiciones de cada sector.

El objetivo es mejorar la transitabilidad y recuperar las calles que presentan mayores necesidades de intervención.

Trabajos en Barrio Belgrano

En Barrio Belgrano se realizaron tareas sobre Martín Rodríguez, entre Dos de Línea y Azara.

También se intervino Dos de Línea, entre Ghizardi y Ruta 45; Oyhanarte, en la zona de su intersección con Azara; Julio Ghizardi, entre Martínez Fonte y Martín Rodríguez; y Martínez Fonte, entre Julio Ghizardi y Ruta 45.

Reacomodamiento de cañerías

En Julio Ghizardi, los trabajos se realizaron en articulación con el área de Servicios Sanitarios.

Allí fue necesario reacomodar cañerías de agua que podían verse afectadas por las tareas de recuperación de la calzada.

De esta manera, se buscó evitar inconvenientes sobre la infraestructura existente mientras se mejoraban las condiciones de circulación.

Las tareas continúan en Barrio Progreso

Actualmente, los equipos municipales trabajan en Barrio Progreso.

Las intervenciones se concentran sobre las calles Hernández, Martínez Fonte, Carrasco y Balcarce.

El reacondicionamiento continuará de acuerdo con las necesidades detectadas en cada sector.