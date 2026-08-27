Fernando Gray participó de la Fiesta Patria de Uruguay y destacó la relación bilateral

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de la celebración de la Fiesta Patria de la República Oriental del Uruguay, realizada en la Residencia de la Embajada en Buenos Aires.

La actividad reunió a autoridades y representantes de la comunidad uruguaya en el marco de la conmemoración nacional.

“Fue una excelente oportunidad para compartir este encuentro con autoridades y representantes de la comunidad uruguaya, y seguir fortaleciendo los vínculos que unen a nuestros pueblos”, expresó Gray en sus redes sociales.

El vínculo con Yamandú Orsi

El jefe comunal también destacó su relación con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y manifestó su voluntad de continuar trabajando para profundizar los lazos entre ambos países.

“Con su presidente, Yamandú Orsi, compartimos una relación de afecto, respeto y confianza, que valoramos especialmente”, señaló.

Gray sostuvo que ese vínculo representa un impulso para continuar promoviendo acciones orientadas a reforzar la relación entre Argentina y Uruguay.

La participación del intendente en la celebración se enmarcó en su propósito de sostener los espacios de encuentro y cooperación con autoridades y representantes del país vecino.

Al finalizar su mensaje, Gray saludó a la comunidad uruguaya por la fecha conmemorativa: “¡Feliz aniversario a todo el pueblo uruguayo!”.