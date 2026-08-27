Otermín respaldó las políticas bonaerenses ante El Niño y cuestionó al Gobierno nacional

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, acompañó al gobernador Axel Kicillof durante la presentación de las políticas de prevención y mitigación del fenómeno climático El Niño en la provincia de Buenos Aires.

Federico Otermín.

De la actividad también participaron Daniela Vilar, Gabriel Katopodis, Javier Alonso y Carlos Bianco, según detalló el jefe comunal en sus redes sociales.

Otermín respaldó el abordaje impulsado por el Gobierno bonaerense y destacó la necesidad de articular protocolos, medidas de intervención y recursos para enfrentar los posibles efectos del fenómeno climático.

El reclamo de una estrategia nacional

“Ante esta emergencia, nuestro país necesita una coordinación en términos de protocolo, abordaje y también financiamiento que hoy no existe”, expresó el intendente.

En ese sentido, cuestionó la posición del Gobierno nacional frente al cambio climático y la paralización de obras. Otermín sostuvo que la política nacional “va del negacionismo del cambio climático a la entrega de nuestros recursos naturales y la interrupción de todas las obras”.

El jefe comunal remarcó la importancia de contar con una estrategia coordinada entre los distintos niveles del Estado para anticipar riesgos y desarrollar respuestas ante eventuales emergencias.

Lomas trabaja en la gestión de riesgos

Otermín afirmó que el Gobierno de la Comunidad comenzó a trabajar hace meses en la gestión de los riesgos asociados con El Niño.

“Como intendente de Lomas, desde el Gobierno de la Comunidad, comenzamos a trabajar hace meses en la gestión de riesgos de El Niño”, indicó.

Asimismo, aseguró que el municipio cuenta con el acompañamiento de Kicillof y del Gobierno de la Provincia para avanzar con las medidas de prevención y mitigación en el distrito.

La participación de Otermín en la presentación provincial se enmarca en las acciones que el municipio lleva adelante para prepararse ante el fenómeno climático y fortalecer la coordinación con las autoridades bonaerenses.