Otermín respaldó las políticas bonaerenses ante El Niño y cuestionó al Gobierno nacional

El intendente de Lomas de Zamora participó de la presentación de las medidas provinciales de prevención y mitigación. Aseguró que el municipio trabaja desde hace meses en la gestión de riesgos.
Municipales27 de agosto de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, acompañó al gobernador Axel Kicillof durante la presentación de las políticas de prevención y mitigación del fenómeno climático El Niño en la provincia de Buenos Aires.

Federico Otermín.
Federico Otermín.

De la actividad también participaron Daniela Vilar, Gabriel Katopodis, Javier Alonso y Carlos Bianco, según detalló el jefe comunal en sus redes sociales.

Otermín respaldó el abordaje impulsado por el Gobierno bonaerense y destacó la necesidad de articular protocolos, medidas de intervención y recursos para enfrentar los posibles efectos del fenómeno climático.

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El reclamo de una estrategia nacional

“Ante esta emergencia, nuestro país necesita una coordinación en términos de protocolo, abordaje y también financiamiento que hoy no existe”, expresó el intendente.

En ese sentido, cuestionó la posición del Gobierno nacional frente al cambio climático y la paralización de obras. Otermín sostuvo que la política nacional “va del negacionismo del cambio climático a la entrega de nuestros recursos naturales y la interrupción de todas las obras”.

El jefe comunal remarcó la importancia de contar con una estrategia coordinada entre los distintos niveles del Estado para anticipar riesgos y desarrollar respuestas ante eventuales emergencias.

Lomas trabaja en la gestión de riesgos

Otermín afirmó que el Gobierno de la Comunidad comenzó a trabajar hace meses en la gestión de los riesgos asociados con El Niño.

“Como intendente de Lomas, desde el Gobierno de la Comunidad, comenzamos a trabajar hace meses en la gestión de riesgos de El Niño”, indicó.

Asimismo, aseguró que el municipio cuenta con el acompañamiento de Kicillof y del Gobierno de la Provincia para avanzar con las medidas de prevención y mitigación en el distrito.

La participación de Otermín en la presentación provincial se enmarca en las acciones que el municipio lleva adelante para prepararse ante el fenómeno climático y fortalecer la coordinación con las autoridades bonaerenses.

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