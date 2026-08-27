Pergamino avanza con obras de infraestructura

La Municipalidad de Pergamino continúa avanzando con obras de infraestructura vial en diferentes sectores de la ciudad, con nuevas pavimentaciones ya finalizadas y trabajos de cordón cuneta actualmente en ejecución.

Las intervenciones tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación, facilitar el acceso de los vecinos a sus viviendas y servicios y brindar mayor transitabilidad durante todo el año.

Además, desde el Municipio remarcaron la importancia de contar con calles en mejores condiciones para facilitar el desplazamiento de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia, especialmente durante jornadas de lluvia.

Nuevas pavimentaciones terminadas

Entre las obras recientemente finalizadas se encuentra la pavimentación de calle 25 de Mayo, desde Arturo Jauretche hasta la Ruta Nacional N° 8.

También concluyeron los trabajos sobre calle Sabino, desde General Alvear hasta Doctor Víctor Villegas, en el barrio Cueto.

A estas intervenciones se suma la pavimentación de calle San Nicolás, desde Arturo Jauretche hasta la Ruta Nacional N° 8, en Villa Fernández.

Mejor conectividad para los barrios

Los nuevos tramos pavimentados permiten mejorar la conexión de estos sectores con el resto de la ciudad.

La intervención también facilita el ingreso y egreso cotidiano de los vecinos y permite reducir las dificultades de circulación que pueden generarse frente a condiciones climáticas adversas.

El objetivo es consolidar calles que puedan mantenerse transitables a lo largo de todo el año.

Acceso para ambulancias y bomberos

Desde el Municipio destacaron además la importancia de las obras para el funcionamiento de los servicios de emergencia.

Contar con calles pavimentadas facilita el ingreso de ambulancias, unidades de Bomberos y otros vehículos que necesitan desplazarse rápidamente.

Esta mejora adquiere especial importancia durante los días de lluvia, cuando el estado de las calles puede dificultar la circulación.

Cordón cuneta en barrio Trincavelli

En paralelo con las pavimentaciones ya finalizadas, el Municipio continúa ejecutando obras de cordón cuneta en el barrio Trincavelli.

Los trabajos alcanzan a calle Irlanda, desde José Ingenieros hasta Juana Ibarbourou.

También se interviene sobre Fernández Blanco, desde Irlanda hasta Juana Ibarbourou, y sobre Juana Ibarbourou, desde Irlanda hasta Paraguay.

Mejor escurrimiento del agua

El cordón cuneta permite ordenar el recorrido del agua de lluvia y mejorar su escurrimiento.

Al mismo tiempo, contribuye a delimitar la calzada y las veredas, generando mayor orden en el espacio público y mejores condiciones para el tránsito vehicular y peatonal.

Las tareas buscan mejorar progresivamente la infraestructura de sectores que todavía no cuentan con pavimento definitivo.

Un paso previo para futuras pavimentaciones

Este tipo de intervención también constituye una instancia previa para avanzar posteriormente con obras de pavimentación.

La construcción del cordón cuneta permite preparar y ordenar las calles de cara a futuras mejoras de mayor alcance.

Los trabajos en Trincavelli forman parte del plan de infraestructura que el Municipio desarrolla en diferentes barrios de Pergamino.

Obras en distintos puntos de la ciudad

Con las pavimentaciones terminadas en Cueto y Villa Fernández y los trabajos en marcha en Trincavelli, el Municipio continúa ampliando las intervenciones sobre la red vial urbana.

El objetivo es avanzar de manera progresiva sobre distintos sectores, atendiendo las necesidades de conectividad y mejorando las condiciones de circulación.

De esta manera, Pergamino continúa sumando infraestructura destinada a facilitar los desplazamientos cotidianos y mejorar el acceso a los barrios.