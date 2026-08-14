Pergamino estrecha lazos con Italia y prepara una misión

Pergamino avanza hacia la concreción de un nuevo vínculo internacional con Samolaco, una localidad de la provincia de Sondrio, en la región italiana de Lombardía, estrechamente relacionada con la historia familiar del expresidente Arturo Umberto Illia.

El primer paso será la firma virtual de un Pacto de Amistad el próximo 19 de agosto, un acuerdo con una vigencia de diez años que busca generar oportunidades de intercambio entre instituciones, empresas y comunidades de ambas ciudades.

Posteriormente, una delegación de Pergamino viajará a Italia para desarrollar durante octubre una agenda institucional, cultural y comercial.

Las raíces de Arturo Illia como punto de partida

La relación entre Pergamino y Samolaco tiene un fuerte componente histórico.

Martín Illia, padre del expresidente argentino Arturo Illia, nació en San Pietro, una de las localidades que forman parte de Samolaco.

Además, en esa comunidad funciona una escuela secundaria que lleva el nombre de Arturo Illia y cuenta con un mural dedicado a la historia del expresidente y su familia.

“Estamos tomando una parte de nuestra historia, la historia de Arturo Illia y de su familia, para convertirla en un vínculo que pueda generar oportunidades culturales, educativas, turísticas y productivas para Pergamino”, señaló el intendente Javier Martínez.

Un vínculo que busca ir más allá de lo simbólico

Martínez remarcó que el objetivo no es limitar la relación a un reconocimiento histórico.

“Este pacto nos va a permitir tener una relación mucho más estrecha con la historia de nuestro presidente, de su familia y también con la historia de tantos pergaminenses que tienen ese vínculo con Italia”, expresó.

La intención es que el acuerdo permita construir relaciones concretas entre ambas comunidades y abra nuevas posibilidades para instituciones y sectores productivos.

Un acuerdo pensado como punto de partida

La iniciativa comenzó a desarrollarse a partir de los contactos establecidos por Guillermo Illia, coordinador del Museo Casa Natal Illia, y Jorge Pitar, pergaminense radicado en Italia y vinculado a la Embajada Argentina ante el Vaticano.

Guillermo Illia explicó que el Pacto de Amistad funcionará como un marco general para futuros intercambios.

“Tenemos que imaginar este primer pacto de amistad como un paraguas donde, a partir de esta iniciativa municipal, puedan interactuar las distintas instituciones. Puede haber relación cultural, económica, deportiva y educativa”, sostuvo.

Diez años de vigencia y posibilidad de hermanamiento

El acuerdo tendrá una duración de diez años.

Además, constituye una instancia previa a un eventual hermanamiento formal entre Pergamino y Samolaco.

Dentro de ese marco podrán participar universidades, instituciones educativas, entidades culturales y deportivas, asociaciones y empresas de ambas comunidades.

Los posibles intercambios incluyen experiencias relacionadas con educación, deporte, cultura, diseño, producción e innovación.

Una conexión con una de las regiones más importantes de Italia

Samolaco forma parte de la provincia de Sondrio, dentro de Lombardía.

La región tiene como capital a Milán y constituye uno de los principales centros económicos de Italia.

Para Pergamino, el vínculo abre así una puerta no solo hacia Samolaco, sino también hacia una región con fuerte actividad productiva, tecnológica, comercial y cultural.

Una misión a Italia en octubre

El Pacto de Amistad se firmará virtualmente el 19 de agosto.

Luego, la delegación pergaminense partirá de Argentina el 30 de septiembre.

Las primeras actividades en Samolaco están previstas para los días 2 y 3 de octubre.

Posteriormente, la comitiva desarrollará una agenda en Milán entre el 4 y el 6 de octubre y continuará luego hacia Roma.

Agricultura, innovación, tecnología y turismo

La misión tendrá una agenda institucional y comercial orientada a generar contactos y conocer experiencias en distintos sectores.

Entre los ejes aparecen la producción agropecuaria, la innovación, el diseño, la tecnología y el turismo.

Lidia Piatti, presidenta del Centro Económico Italia Argentina de Pergamino, explicó que se trabajará junto con la Cámara de Comercio Italiana de Rosario para acercar oportunidades a empresarios e instituciones locales.

“Vamos a formar una misión con respecto a agricultura, innovación y diseño. Para las personas que estén interesadas, habrá contactos, visitas y una agenda que permita conocer un centro tecnológico y un polo de innovación muy importante”, indicó.

Turismo rural y nuevas experiencias productivas

La agenda incluirá además una visita a un establecimiento de turismo rural regenerativo ubicado cerca de Milán.

El objetivo será conocer experiencias que articulan producción, gastronomía y aprovechamiento turístico de los espacios rurales.

Este tipo de intercambio busca acercar modelos y herramientas que puedan resultar de interés para productores, emprendedores e instituciones de Pergamino.

“Una semilla que seguramente va a dar muchos frutos”

Francisco Illia, coordinador del área de Producción, también destacó las posibilidades que abre el nuevo vínculo.

Definió el acuerdo como “una semilla que seguramente va a dar muchos frutos”.

Además, remarcó que los empresarios locales tendrán la posibilidad de aprovechar los contactos y relaciones que se generen a partir del Pacto de Amistad y de la misión a Italia.

La presencia de Leandro Illia

Durante las actividades previstas en Samolaco también participará Leandro Illia, abogado e hijo de Arturo Illia.

En el marco de esas jornadas, presentará su libro recientemente publicado.

Su presencia reforzará el componente histórico y familiar de un vínculo que parte de las raíces de Arturo Illia, pero que busca proyectarse hacia nuevas oportunidades para Pergamino.

Historia y futuro

El Pacto de Amistad busca convertir una parte de la historia local en una herramienta de cooperación internacional.

A partir del vínculo con Samolaco, Pergamino pretende generar nuevas posibilidades para jóvenes, instituciones educativas, entidades culturales, productores, empresarios y vecinos.

La firma del 19 de agosto será el primer paso de una relación que buscará crecer durante los próximos años y que podría desembocar en un futuro hermanamiento entre ambas comunidades.