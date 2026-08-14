Cañuelas busca consolidarse como nodo logístico con dos nuevos proyectos

Cañuelas busca fortalecer su posicionamiento como nodo logístico regional mediante dos nuevos desarrollos sobre la Ruta Nacional 205. La intendenta Marisa Fassi encabezó la firma de los convenios para impulsar el Hub Logístico Cañuelas (HLC) y KM57 Flex Depot, proyectos orientados a atraer empresas, ampliar la infraestructura disponible y generar empleo.

El distrito cuenta con conexiones directas con la Autopista Ezeiza-Cañuelas, las rutas nacionales 205 y 3 y la Ruta Provincial 6. Este entramado permite vincular el territorio con la Ciudad de Buenos Aires, los principales puertos y distintos puntos del interior bonaerense.

“Cañuelas cuenta con una ubicación estratégica por sus rutas, Ruta Nacional 205, Ruta 6, a tan solo 60 kilómetros de Buenos Aires, el principal centro logístico de consumo, desarrollo y actividad económica”, señaló Fassi.

La incorporación de los emprendimientos forma parte de una estrategia municipal iniciada hace más de un año para captar inversiones vinculadas con el almacenamiento, la distribución y la producción. La planificación para el período 2024-2027 tiene entre sus objetivos aprovechar la conectividad del distrito para promover la instalación de polos logísticos.

La iniciativa adquiere particular relevancia ante un escenario marcado por la recesión, la caída del consumo y la disminución de la actividad industrial. Frente a ese panorama, el Municipio apunta a encontrar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Un predio de 11 hectáreas y hasta 500 empleos directos

El Hub Logístico Cañuelas se instalará en un predio de 11 hectáreas y tendrá 33 parcelas destinadas a compañías de logística, almacenamiento, distribución y manufactura liviana.

El proyecto contará con energía de media tensión, fibra óptica, monitoreo permanente y espacios orientados al desarrollo tecnológico. Las estimaciones presentadas durante el acto prevén la creación de entre 350 y 500 puestos laborales directos y alrededor de 1.200 empleos indirectos.

Fassi calificó la iniciativa como una “inversión importantísima” para el distrito y destacó el impacto laboral esperado.

La Ruta Provincial 6 aparece como una de las piezas centrales de la localización elegida, debido a que conecta el corredor Zárate-Campana con el puerto de La Plata. A esa vía se suman la cercanía con la Ruta Nacional 3 y el acceso a la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Un complejo destinado a pymes y emprendedores

KM57 Flex Depot, el segundo proyecto anunciado, estará destinado a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y profesionales. El complejo dispondrá de 16 unidades funcionales configurables de 300 metros cuadrados.

Los espacios podrán utilizarse para actividades de logística, comercio mayorista y producción liviana. La propuesta también incluye seguridad perimetral, circulación interna, playa de maniobras y criterios de sustentabilidad y eficiencia energética.

El arquitecto Sergio Castro resaltó especialmente la localización del emprendimiento: “Está sobre ruta, kilómetro 57, cerca de la Ruta 6”.

Para el Municipio, ambos desarrollos permitirán convertir las condiciones geográficas de Cañuelas en una política activa de crecimiento económico. El objetivo es articular la producción, el almacenamiento y la distribución con los principales corredores de la provincia.

“Cañuelas tiene una enorme fortaleza. Es tierra de oportunidades porque acá confluyen la producción, la logística, la industria y el campo”, afirmó Fassi.

La intendenta también puso el foco en la generación de empleo y el acompañamiento al sector privado. “El trabajo es el gran ordenador social. Para nosotros es fundamental acompañar a cada uno de los empresarios que eligen nuestro distrito para invertir”, concluyó.