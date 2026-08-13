Una nueva encuesta nacional ubicó a Myriam Bregman al frente del ranking de imagen positiva entre dirigentes políticos, por encima del gobernador bonaerense Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Kirchner y el presidente Javier Milei, que quedó en el cuarto lugar.

El estudio fue elaborado por el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El trabajo de campo se realizó entre el 28 y el 31 de julio sobre una base de 2.895 casos.

Bregman encabezó la medición con 44% de imagen positiva, seguida por Kicillof con 43% y Cristina Kirchner con 40%. Milei quedó fuera del podio con 38%, el mismo porcentaje obtenido por Patricia Bullrich.

El relevamiento también dejó otro dato particular: Bregman fue la única entre las 16 figuras evaluadas que consiguió una valoración positiva superior a su imagen negativa. En los otros 15 casos analizados, el nivel de rechazo superó a la percepción favorable.

Bregman vuelve a aparecer en lo más alto

El resultado no constituye un episodio aislado dentro de las mediciones recientes. En junio, otro sondeo había ubicado a Bregman al frente de un ranking de imagen con 42,3% de valoración positiva, por encima de Bullrich, que alcanzaba 41,3%, y de Milei, con 39,4%. Kicillof registraba entonces 38,5% y Cristina Kirchner, 37,1%.

La nueva medición vuelve así a colocar a la dirigente del FIT entre las figuras con mejores niveles de valoración. Sin embargo, el propio análisis de los resultados marca una diferencia central: la imagen positiva no equivale necesariamente a intención de voto ni permite trasladar de manera automática esas cifras a un eventual escenario electoral de 2027.

Como informó recientemente grupolaprovincia.com, otra encuesta nacional también mostró un escenario de alta dispersión en la valoración de los principales dirigentes, aunque con un orden diferente: en ese estudio, Axel Kicillof encabezó el ranking y Bregman registró un equilibrio entre imagen positiva y negativa. La comparación refleja que los resultados varían según cada relevamiento y metodología.

Milei queda afuera del podio

Para Javier Milei, el relevamiento del OPSA arrojó 38% de imagen positiva y 61% de negativa. Con esos números, quedó seis puntos por debajo de Bregman, cinco detrás de Kicillof y dos puntos por debajo de Cristina Kirchner. Patricia Bullrich obtuvo los mismos registros que el Presidente: 38% de valoración favorable y 61% negativa.

Más atrás apareció el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con 29% de imagen positiva y 50% negativa. Sergio Massa también alcanzó 29% de valoración favorable, aunque con 67% de negativa, mientras que Jorge Macri registró 29% positiva y 59% negativa.

Victoria Villarruel y Mauricio Macri obtuvieron, por su parte, 28% de imagen positiva. Karina Milei llegó al 23%, el mismo porcentaje registrado por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.

El nuevo relevamiento configura así un ranking en el que Bregman ocupa el primer puesto de valoración favorable y Milei queda en cuarto lugar, en un escenario donde, con la excepción de la dirigente del FIT, todos los dirigentes medidos presentan una imagen negativa superior a la positiva.