Crece el rol social de las iglesias: el 35,5% de los argentinos buscó algún tipo de asistencia

Un estudio del Observatorio de las Creencias en Argentina de la UBA mostró que el 35,5% de la población acudió durante el último año a una institución religiosa. Además del acompañamiento espiritual, aparecen necesidades económicas, laborales, alimentarias, sanitarias y educativas.
Argentina12 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Comida en Comedores-Iglesia

Las iglesias y los templos tienen un rol que excede cada vez más la práctica religiosa y funcionan también como espacios de asistencia frente a distintas necesidades sociales. El 35,5% de la población argentina acudió durante el último año a una institución religiosa en busca de algún tipo de ayuda, de acuerdo con un estudio del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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El dato surge del informe “El papel de los templos en la vida social argentina”, que analizó las distintas razones por las que las personas recurren a estos espacios. Los resultados indican que aproximadamente uno de cada tres argentinos buscó allí una respuesta ante alguna necesidad concreta.

Aunque el acompañamiento espiritual aparece como el principal motivo, el relevamiento también refleja demandas relacionadas con las condiciones económicas y laborales. En ese conjunto se incluyen pedidos de alimentos, abrigo, trabajo y cobijo.

Las necesidades económicas también llegan a los templos

Las demandas económicas y laborales registraron 16 menciones cada 100 personas encuestadas, según los datos difundidos del estudio. Esto muestra que las instituciones religiosas también funcionan como una red de contención frente a problemas materiales que atraviesan a distintos sectores de la población.

La asistencia no se limita a esas necesidades. El estudio también identificó consultas vinculadas con problemas de salud, además de actividades educativas y de capacitación.

Informe papel de los templos en la vida social argentina

En ese último segmento, el 5,6% de los encuestados mencionó actividades de capacitación y apoyo escolar, otra dimensión de la participación de iglesias y templos en la vida comunitaria por fuera de las prácticas estrictamente religiosas.

El relevamiento señala además que estas redes pueden brindar respuestas ante situaciones de violencia familiar y otras dificultades de la vida cotidiana.

Quiénes recurren con mayor frecuencia a las iglesias

El uso de las redes de asistencia no es igual entre todos los grupos sociales. De acuerdo con la investigación, las personas pertenecientes a iglesias evangélicas son quienes recurren con mayor frecuencia a los mecanismos de apoyo de sus propias comunidades religiosas. El estudio vincula este fenómeno con la intensidad de las redes comunitarias construidas alrededor de esos espacios.

La edad también marca diferencias. Las personas mayores de 50 años aparecen entre quienes más recurren a templos e iglesias para solicitar asistencia, particularmente por cuestiones vinculadas con la salud y la necesidad de contención.

Otro factor relevante es el nivel educativo. La búsqueda de apoyo aumenta entre las personas con menor nivel de instrucción formal, un segmento en el que las redes religiosas adquieren mayor importancia como espacios de acompañamiento y asistencia.

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Los resultados presentan así a los templos como ámbitos de articulación comunitaria que combinan su función religiosa con otras respuestas sociales: desde acompañamiento espiritual hasta asistencia frente a necesidades económicas, laborales, sanitarias y educativas.

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