El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. Durante su estadía en el país recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, según confirmó oficialmente la Santa Sede.

Será la primera visita de un Pontífice a territorio argentino en 39 años. El antecedente más reciente fue el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987, mientras que Francisco, el primer Papa argentino, no regresó al país durante su pontificado, que se extendió entre 2013 y 2025.

La confirmación fue difundida este miércoles por la Nunciatura Apostólica. El comunicado indicó que León XIV aceptó las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países que integrarán su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre”, informó la representación diplomática de la Santa Sede.

Las fechas y ciudades de la gira de León XIV

El recorrido comenzará en Uruguay, donde el Pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre.

Luego viajará a la Argentina. Permanecerá en el país desde el 8 hasta el 11 de noviembre y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La última etapa será en Perú, entre el 11 y el 17 de noviembre. Allí recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La Santa Sede aclaró que el programa completo, con los horarios, las celebraciones religiosas y los encuentros institucionales, será divulgado más adelante.

El Gobierno celebró la confirmación

La Oficina del Presidente calificó la visita como un acontecimiento de gran trascendencia espiritual e institucional para el país.

En un comunicado firmado por el presidente Javier Milei, el Gobierno aseguró que garantizará a la Santa Sede las condiciones de seguridad y logística necesarias para concretar el viaje apostólico.

El canciller Pablo Quirno también celebró la noticia y recordó que había entregado personalmente al Pontífice la invitación del Gobierno argentino.

“Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, expresó.

A partir de la confirmación oficial comenzará una nueva etapa de preparación entre el Vaticano, el Gobierno nacional, la Iglesia argentina y las autoridades de las jurisdicciones que recibirán al Papa.

Entre las tareas previstas se encuentran la planificación de los traslados, el protocolo, los dispositivos de seguridad, la atención sanitaria y la organización de las celebraciones religiosas.

Buenos Aires, Luján y Córdoba recibirán al Papa

Buenos Aires será una de las tres escalas confirmadas. Allí se prevén actividades institucionales y religiosas, aunque todavía no se difundieron oficialmente los lugares ni los horarios.

Luján también será parte del recorrido. La ciudad bonaerense alberga la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación y de devoción católica del país.

La tercera parada será Córdoba. La elección permitirá ampliar el alcance federal de la visita y facilitar la participación de fieles procedentes del centro y del norte argentino.

Aunque trascendieron posibles celebraciones multitudinarias, la agenda definitiva todavía no fue confirmada por el Vaticano. Los detalles serán anunciados una vez que concluyan las tareas de coordinación con las autoridades nacionales, provinciales, porteñas y eclesiásticas.

Los preparativos para la visita

A finales de junio, una delegación del Vaticano llegó al país para evaluar posibles recorridos y analizar aspectos vinculados con la organización. Tras la confirmación, se espera que nuevas comitivas trabajen sobre los detalles finales.

La llegada del nuncio apostólico Michael Wallace Banach también permitió profundizar los contactos institucionales entre la Santa Sede y el Gobierno argentino.

El presidente Javier Milei recibió sus cartas credenciales el 31 de julio en la Casa Rosada. Uno de los principales desafíos de la representación diplomática será coordinar la visita papal junto con las autoridades argentinas y la Iglesia.

León XIV había confirmado su intención de visitar el país durante una audiencia con Milei en el Vaticano. El anuncio formal permitió ahora establecer las fechas y las ciudades que formarán parte del itinerario.

La primera visita papal desde 1987

El último Papa que visitó la Argentina fue Juan Pablo II, quien permaneció seis días en el país en abril de 1987. Durante aquel viaje recorrió distintas provincias y encabezó encuentros religiosos multitudinarios.

Juan Pablo II también había llegado brevemente en junio de 1982, durante la guerra de Malvinas, en una visita marcada por su llamado a la paz.

León XIV llegará casi cuatro décadas después de aquel último recorrido. Su presencia tendrá una dimensión religiosa, institucional y política, y demandará un operativo coordinado entre los distintos niveles del Estado y las autoridades eclesiásticas.

La visita también tendrá una relevancia particular por producirse después del pontificado de Francisco. Jorge Bergoglio condujo la Iglesia católica durante 12 años, pero no regresó a la Argentina desde su elección como Papa en marzo de 2013.

El Vaticano confirmó por el momento las fechas y las ciudades. La agenda de actividades, las misas y los encuentros que protagonizará León XIV serán informados en las próximas semanas.