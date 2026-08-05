La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti a participar de manera remota en la sesión prevista para este jueves 6 de agosto, aunque la habilitación deberá ser convalidada por el pleno de la Cámara alta.

Fernández Sagasti cursa un embarazo avanzado, permanece en Mendoza y cuenta con una indicación médica de reposo que le impide trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. La legisladora no solicitó licencia y pidió intervenir a distancia en el debate legislativo.

La decisión tendrá impacto en una sesión atravesada por las negociaciones en torno al proyecto que modifica el régimen de tierras rurales. La iniciativa generó cuestionamientos de la oposición y dudas sobre el acompañamiento de algunos bloques dialoguistas.

Una autorización sujeta a la decisión del recinto

La autorización fue otorgada “ad referéndum” del Senado. Esto significa que el propio cuerpo deberá decidir al comienzo de la sesión si acepta la participación virtual de Fernández Sagasti con voz y voto.

La Cámara alta podrá convalidar o rechazar la medida. Para habilitar la intervención remota será necesario reunir la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes.

El decreto firmado por Villarruel establece que el permiso se mantendrá mientras continúe vigente la restricción médica acreditada por la senadora o hasta que comience su licencia por maternidad.

La medida fue definida como individual, excepcional y transitoria. El texto aclara que la autorización no modifica el reglamento de la Cámara alta ni establece un sistema permanente de sesiones virtuales.

Cómo será la participación remota

El decreto dispone que Fernández Sagasti participe preferentemente desde la sede de la Legislatura de Mendoza. Sin embargo, esa condición no será obligatoria.

En caso de que no pueda conectarse desde ese edificio, la senadora estará habilitada para hacerlo desde otro lugar que garantice las condiciones técnicas necesarias. Esa circunstancia no afectará la validez de la autorización.

Una vez comprobada su identidad, su presencia virtual será computada para la conformación del quórum. También podrá intervenir en el debate y votar en igualdad de condiciones respecto de quienes se encuentren físicamente en el recinto.

Fernández Sagasti explicó recientemente que cursa más de ocho meses de embarazo y que tiene una restricción médica que le impide viajar a Buenos Aires. Pese a esa situación, decidió no iniciar todavía su licencia y solicitó ejercer sus funciones legislativas de manera remota.

Una definición clave para la sesión

La resolución abre una discusión política y reglamentaria antes de una sesión que se anticipa compleja. La autorización de Villarruel no garantiza por sí sola que la senadora pueda participar, debido a que la decisión definitiva corresponderá al conjunto de la Cámara.

El debate se producirá en un escenario de renovadas tensiones políticas y de incertidumbre sobre los respaldos que tendrá el proyecto relacionado con las tierras rurales.

El oficialismo buscará reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa, mientras sectores opositores cuestionan el alcance de la reforma. En ese contexto, la presencia y el voto de cada legislador podrían resultar determinantes.

La primera definición del recinto será, por lo tanto, si convalida la autorización excepcional concedida a Fernández Sagasti. Solo después de esa votación podrá confirmarse si la senadora mendocina participa formalmente de la sesión desde Mendoza.