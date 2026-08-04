Mayra Mendoza cuestionó a Milei por sus dichos sobre el endeudamiento de las familias

El presidente Javier Milei se refirió al récord de morosidad y afirmó que "quienes se endeudan tienen responsabilidad, no les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo... decir que el Estado debe arreglar deudas es pasarle la cuenta a todos los demás".

Las declaraciones generaron la respuesta de la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, quien cuestionó al mandatario nacional a través de sus redes sociales.

"Cuando uno creía que Milei no podía ser más insensible…", comenzó la dirigente, y sostuvo que el Presidente "apela a una figura horrible para intentar disimular que lo que hace con la gente a diario es pisarle la cabeza con la baja permanente de salarios o la destrucción de empleos y meterle la mano en el bolsillo con las tarifas".

Mendoza también atribuyó el crecimiento del endeudamiento a las políticas económicas del Gobierno nacional. "Es por decisiones de su gobierno que la gente tiene que correr desesperada hacia la deuda, de la misma manera que su gobierno corre desesperado hacia el FMI por ese mismo pésimo modelo económico", expresó.

En ese marco, consideró que la próxima administración nacional deberá afrontar las consecuencias de la situación económica actual. "El próximo gobierno tendrá que ser sensible para poner en el centro de sus preocupaciones la angustia mayoritaria que deja Milei, e inteligente, porque el problema del endeudamiento está generando un desastre en toda la economía", afirmó.

Finalmente, la dirigente concluyó: "Porque, como ya dijimos, la justicia social no solo es necesaria: sobre todo, es conveniente".