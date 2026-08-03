El fantasma de una reforma agitó la Legislatura y el peronismo salió a desactivarla: "No es prioridad"

"No es momento de discutir esos temas con todos los problemas que hay en la Argentina y cómo impactan en la provincia de Buenos Aires", sostuvo el ministro Carlos Bianco.

El Gobierno bonaerense salió a desmentir este lunes la versión publicada por La Nación que afirmaba que el peronismo analizaba impulsar una ampliación de las bancas en la Legislatura. El ministro Carlos Bianco rechazó esa posibilidad, aseguró que "no es prioridad" y sostuvo que el oficialismo no trabaja en ningún proyecto de esas características.

"Nos llamó poderosísimamente la atención. No es así. No es así por parte del Ejecutivo, pero tampoco por parte de nuestros legisladores ni de ninguno de los sectores del peronismo", afirmó el funcionario al ser consultado sobre la publicación periodística que indicaba que el oficialismo evaluaba incorporar doce nuevas bancas entre Diputados y el Senado provincial.

Bianco sostuvo que, luego de conocerse la información, realizaron consultas dentro de los distintos sectores que integran el oficialismo para determinar el origen de la versión, aunque aseguró que nadie tenía conocimiento de un proyecto de esas características.

El ministro fue aún más contundente al remarcar que la Provincia atraviesa un escenario económico y social que obliga a concentrar los esfuerzos en otros debates. "No es momento de discutir esos temas con todos los problemas que hay en la Argentina y cómo impactan en la provincia de Buenos Aires", sostuvo antes de cerrar con una definición que buscó despejar cualquier duda: "Quiero desmentir tajantemente que sea un objetivo, un proyecto o una iniciativa del oficialismo avanzar en una modificación para aumentar la cantidad de legisladores. Probablemente sea alguna operación de prensa, pero no más que eso".

La reacción del bloque de Fuerza Patria

Las declaraciones de Bianco se sumaron al comunicado difundido horas antes por el bloque de diputados bonaerenses de Fuerza Patria, que también rechazó de plano la información publicada durante el fin de semana.

Los 39 integrantes de la bancada oficialista aseguraron que no existe ningún proyecto destinado a ampliar la cantidad de bancas ni tampoco comisiones legislativas que trabajen sobre una propuesta de ese tipo.

"El Bloque de Diputados de Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires desmiente categóricamente la información publicada sobre un supuesto proyecto para ampliar la cantidad de bancas de la Legislatura bonaerense. No existe ninguna iniciativa de esas características", expresaron.

En el mismo documento reclamaron una rectificación pública "con la misma visibilidad con la que la información fue difundida" y cuestionaron la falta de rigor periodístico. Además, consideraron que la publicación buscó instalar una agenda distinta en medio de otros debates de alto impacto político, entre ellos la discusión nacional sobre la Ley de Tierras y el escenario económico.

El origen de la polémica

La controversia se desató luego de que una publicación periodística afirmara que sectores del peronismo analizaban una reforma política que contemplaría la incorporación de doce nuevos legisladores provinciales, elevando la composición de la Cámara de Diputados a 100 miembros y la del Senado a 50.

Según esa versión, la iniciativa estaría vinculada al crecimiento demográfico registrado por la provincia de Buenos Aires durante la última década y también incluiría modificaciones en la representación electoral de la Octava sección, integrada actualmente únicamente por la ciudad de La Plata.

La información sostenía, además, que municipios como Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio podrían incorporarse a esa sección electoral como parte de una eventual actualización del esquema de representación legislativa.

Sin embargo, tanto el Ejecutivo bonaerense como el bloque oficialista coincidieron en señalar que no existe ningún proyecto presentado ni conversaciones institucionales orientadas a impulsar una reforma de esa naturaleza.

En paralelo, desde la oposición también hubo repercusiones. El senador de Hechos + UCR Identidad, Marcelo "Chuby" Leguizamón, rechazó cualquier posibilidad de modificar la composición de la Octava sección electoral mediante una ley y recordó que el artículo 61 de la Constitución provincial establece que la ciudad de La Plata constituye por sí misma una sección electoral.

"Mientras esa disposición constitucional permanezca vigente, la Ciudad de La Plata constituye por sí misma una sección electoral y esa realidad no puede ser modificada por una ley, sino únicamente mediante una reforma constitucional", sostuvo.

El legislador también vinculó la discusión con el rol institucional de la capital bonaerense y afirmó que su representación política no puede quedar sujeta a decisiones circunstanciales.

Esta es la "rectificación" del diario @LANACION ante la falsa nota publicada en su tapa del día de hoy.



La periodista @mjluce aseguraba que el peronismo estaba tratando una reforma política para ampliar las bancas en ambas cámaras legislativas. pic.twitter.com/HUlmK1U6o8 — Diputados Unión por la Patria - PBA (@diputadosuxp_ba) August 3, 2026