De la Legislatura a los municipios: reformas, reclamos y desafíos de la educación bonaerense

La agenda reúne iniciativas de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, con distintos enfoques pero con un punto en común: la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema educativo.

La educación bonaerense se convirtió en uno de los nuevos escenarios de discusión política y legislativa. En las últimas semanas, distintos sectores de la oposición llevaron al ámbito provincial una serie de planteos vinculados al funcionamiento de las escuelas, los resultados académicos, la convivencia escolar y las condiciones de enseñanza.

La agenda reúne iniciativas de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, con distintos enfoques pero con un punto en común: la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema educativo y obtener respuestas sobre el impacto de las políticas aplicadas en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires.

El debate abarca desde el nuevo Régimen Académico implementado por la Dirección General de Cultura y Educación hasta cuestiones más operativas como el transporte escolar, la infraestructura, la violencia dentro de las instituciones y el acompañamiento a docentes y estudiantes.

Uno de los últimos movimientos dentro de la Legislatura bonaerense estuvo protagonizado por La Libertad Avanza. La senadora provincial Analía Balaudo presentó un pedido de informes para que el gobierno bonaerense detalle cuáles fueron los resultados del nuevo Régimen Académico aplicado en las escuelas secundarias.

La iniciativa busca conocer si los cambios introducidos en los mecanismos de evaluación y promoción tuvieron efectos concretos sobre los aprendizajes, las trayectorias educativas y la permanencia de los alumnos dentro del sistema.

Entre los puntos solicitados aparecen datos sobre la evolución del abandono y el ausentismo escolar, el funcionamiento de los períodos de intensificación de saberes, la convivencia en las escuelas, el desempeño docente y la implementación de nuevas figuras de acompañamiento pedagógico.

Desde el bloque libertario cuestionaron que las modificaciones normativas no hayan sido acompañadas, según su mirada, por información pública que permita medir sus resultados.

"La gestión de Kicillof vuelve a anunciar reformas como si fueran soluciones mágicas, pero nunca presenta los resultados", sostuvo Balaudo al fundamentar el pedido.

La senadora también planteó reparos sobre la situación cotidiana de los docentes, que deben trabajar con grupos donde conviven estudiantes con distintas trayectorias educativas, una situación que —según señaló— incrementa la complejidad del trabajo dentro del aula.

Otro de los ejes de la presentación apunta a determinar si el nuevo esquema redujo los niveles de exigencia académica con el objetivo de favorecer la permanencia escolar, pero sin garantizar una mejora en los conocimientos adquiridos por los alumnos.

"No alcanza con modificar resoluciones o cambiar nombres; lo importante es saber si los estudiantes aprenden más, si hay menos abandono escolar y si los docentes cuentan con las herramientas necesarias para enseñar", afirmó la legisladora.

La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi.

El PRO llevó propuestas sobre violencia, transporte y salud mental

Antes del pedido impulsado por La Libertad Avanza, el senador bonaerense y presidente del bloque PRO en la Cámara alta provincial, Pablo Petrecca, mantuvo una reunión con la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, para presentar una agenda de iniciativas legislativas vinculadas al sistema educativo.

El encuentro tuvo como eje acercar proyectos elaborados a partir de demandas recogidas entre docentes, estudiantes y familias, según explicó el legislador.

Entre las propuestas presentadas se encuentra una iniciativa para garantizar la continuidad del servicio educativo ante situaciones extraordinarias, un proyecto para fortalecer el transporte escolar —especialmente en zonas rurales— y una Política Provincial de Bienestar Educativo orientada a prevenir situaciones de violencia dentro de las escuelas.

Además, Petrecca impulsó una propuesta para incorporar psicólogos en todos los Equipos de Orientación Escolar (EOE) de la provincia, con el objetivo de reforzar la prevención frente a problemáticas como violencia escolar, acoso, salud mental y consumos problemáticos.

El senador aclaró que el rol de estos profesionales estaría vinculado al acompañamiento y la prevención, y no al desarrollo de tratamientos clínicos dentro de las instituciones educativas.

"Contar con profesionales de la salud mental estables dentro del cuerpo escolar permitirá detectar alarmas a tiempo, intervenir en crisis de convivencia y capacitar a los docentes que hoy se encuentran desbordados por realidades emergentes", explicó Petrecca.

El exintendente de Junín también planteó ante Terigi la necesidad de que los municipios puedan recuperar la posibilidad de desarrollar programas propios dentro de las escuelas estatales. Según relató, durante su gestión municipal se impulsaron actividades vinculadas con seguridad vial, prevención del acoso digital, ludopatía y salud sexual, pero esas acciones quedaron restringidas por decisiones de autoridades educativas distritales.

Los intendentes radicales sumaron reclamos desde los distritos

La discusión educativa también llegó al territorio. A comienzos de julio, integrantes del Foro de Intendentes Radicales bonaerenses mantuvieron una reunión con Terigi para plantear problemas que atraviesan las comunidades educativas de distintos municipios. Del encuentro participaron, entre otros, Román Bouvier, Nahuel Mittelbach, Franco Flexas y el legislador Valentín Miranda.

Uno de los principales reclamos estuvo vinculado al transporte escolar. Los intendentes señalaron que los valores actuales que reciben los prestadores resultan insuficientes en varios distritos, por lo que muchas administraciones locales deben utilizar recursos propios para garantizar la continuidad de los recorridos.

Durante la reunión también plantearon dificultades relacionadas con el funcionamiento de las Jefaturas Distritales de Educación y reclamaron por demoras en el pago de certificados correspondientes a obras realizadas mediante convenios con la Provincia.

Otro de los temas abordados fue el aumento de situaciones de violencia dentro de las escuelas y el crecimiento del ausentismo escolar. Los intendentes plantearon la necesidad de fortalecer la autoridad pedagógica y brindar mayor respaldo a los equipos docentes para afrontar escenarios cada vez más complejos dentro de las aulas.

Desde el área educativa provincial señalaron que existe una agenda específica para abordar la problemática de la violencia escolar y adelantaron la realización de nuevos encuentros con las estructuras distritales.

Integrantes del Foro de Intendentes Radicales bonaerenses mantuvieron una reunión con Terigi.

Una discusión que cruza aprendizaje, gestión y recursos

Más allá de las diferencias partidarias, los distintos planteos presentados durante las últimas semanas colocaron a la educación como un eje central de la agenda política bonaerense.

Los pedidos de información sobre el régimen académico, las iniciativas para reforzar la presencia de profesionales en las escuelas y los reclamos de los intendentes muestran una discusión que combina aspectos pedagógicos con cuestiones de gestión cotidiana.

Mientras algunos sectores ponen el foco en medir los resultados de las políticas implementadas, otros reclaman nuevas herramientas para responder a problemas que atraviesan a las comunidades educativas.

La discusión, que comenzó en la Legislatura provincial, ya se trasladó a los municipios y promete continuar alrededor de uno de los temas que más impacto tiene en las familias bonaerenses: qué cambios necesita la escuela para mejorar los aprendizajes y garantizar mejores trayectorias educativas.