Salud, seguridad y reforma electoral: los debates que vuelven a la Legislatura

Legislatura bonaerense.

Tras el receso invernal, la Legislatura bonaerense vuelve con una agenda de proyectos sociales, laborales, sanitarios y electorales. Axel Kicillof intentará avanzar con un paquete propio, mientras la oposición prepara una ofensiva sobre ludopatía y reforma política. En el medio, la interna entre el kicillofismo, La Cámpora y el Frente Renovador puede volver imprevisible cada votación.

El oficialismo tiene quórum propio en el Senado, pero esa ventaja no garantiza sanciones ni alcanza para las decisiones que requieren mayorías especiales. La Libertad Avanza también llega fragmentada y debe definir su vínculo con el PRO y otros sectores. Tras un primer semestre con comisiones constituidas tarde, sesiones apuradas y cruces internos, la construcción de acuerdos volverá a ser determinante.

El paquete de la Gobernación

El Ejecutivo tiene tres proyectos presentados en la Cámara alta y prepara un cuarto. Desde la Gobernación anticiparon: “Vamos a impulsar cuatro proyectos”. Según detallaron, son dos de salud, uno vinculado a las aplicaciones y otro a la Policía; además, aseguran que conversan con todos los espacios.

Las propuestas sanitarias crean el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria y el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). En un primer momento se evaluó que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, concurriera al Senado para explicar ambos textos, pero esa posibilidad perdió fuerza y quedó atada a la discusión interna del peronismo.

La tercera iniciativa establece un Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales. Busca facilitar a quienes desarrollan tareas organizadas o intermediadas por aplicaciones el acceso a servicios, información y beneficios para su actividad, sin importar la forma jurídica del vínculo contractual o asociativo.

La cuarta carta sería una Ley de Seguridad Pública, todavía sin ingreso formal ni fecha anunciada. El Ministerio de Seguridad trabaja el texto con intendentes y legisladores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). En el sector de Kicillof admiten que el recorrido será trabajoso por las diferencias con La Cámpora y sus aliados. “Ya sabemos quiénes son los que van a trabar”, lanzaron desde ese espacio.

Ludopatía, combustibles y fuego amigo

La oposición buscará instalar el combate contra la ludopatía y las apuestas online, especialmente por su impacto entre menores. La discusión ya atravesó al oficialismo: La Cámpora consiguió ubicar a la diputada Micaela Olivetto al frente de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Fernando Rovello, del PRO, quedó como vicepresidente y el radical Diego Garciarena como secretario.

También espera tratamiento en el Senado el proyecto del presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, que ya obtuvo media sanción y pretende convertir en permanentes los beneficios impositivos del Área Patagónica bonaerense para Patagones, Villarino, Puan, Tornquist y parte de Saavedra.

La diputada massista Ayelén Rasquetti promueve que las petroleras comuniquen con anticipación los aumentos de combustibles, una propuesta resistida por las cámaras empresarias.

Más relegado aparece el proyecto de la camporista Maite Alvado para modificar el cálculo de las indemnizaciones laborales. El sector empresario lo rechaza y el Gobierno provincial tomó distancia. Como alternativa, la administración bonaerense impulsa una conciliación previa obligatoria para reducir litigios, favorecer acuerdos y sostener garantías frente al avance del mileísmo sobre los derechos laborales.

En el Senado, el kicillofismo intenta frenar las declaraciones de emergencia alimentaria y sanitaria presentadas por Mario Ishii, exintendente de José C. Paz. El legislador sumó una iniciativa para que la Provincia asuma exclusivamente el combustible, mantenimiento y reparación de los patrulleros, gastos que actualmente afrontan en buena medida los municipios.

Las reglas electorales y la Corte

La Boleta Única de Papel para cargos provinciales y municipales volverá al debate junto con el futuro de las PASO, suspendidas en 2025. La definición nacional sobre las primarias podría condicionar el calendario bonaerense. También existe una propuesta para quitarle al Ejecutivo la facultad exclusiva de desdoblar y permitir que la Legislatura establezca por ley una elección separada de la nacional.

Boleta Única en la Provincia (Elecciones 2025)

A comienzos de año circuló un posible intercambio: votos libertarios para las reelecciones indefinidas y respaldo peronista a la BUP. Esa negociación quedó, por ahora, sin efecto.

Kicillof pretende revisar los límites para intendentes, legisladores y concejales; el Frente Renovador defiende la norma sancionada en 2016 junto con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal; La Libertad Avanza y otros sectores opositores rechazan la modificación. El kirchnerismo impulsó en 2025 una alternativa que incluía legisladores, concejales y consejeros escolares, pero excluía a los jefes comunales.

La otra negociación pendiente involucra las vacantes de la Suprema Corte bonaerense. El Colegio de Abogados provincial reclamó cubrirlas y advirtió sobre la “desintegración” del tribunal. Si el gobernador envía los pliegos, el oficialismo deberá reunir los dos tercios del Senado: su quórum propio no alcanza para aprobar las designaciones.