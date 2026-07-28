Abad rechazó las acusaciones de racismo contra la Argentina tras el Mundial 2026

El senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, hizo una reflexión tras la final del Mundial 2026 en la que rechazó las acusaciones que, según señaló, buscaron instalar la idea de que la Argentina es un país racista.

Abad

El legislador sostuvo que, después de la definición frente a España, distintas figuras internacionales realizaron publicaciones que asociaron al país con el racismo. Si bien indicó que algunas de esas personas posteriormente pidieron disculpas, advirtió que esas expresiones ya habían tenido un fuerte impacto a nivel internacional.

Para Abad, ese tipo de generalizaciones "se viralizan rápido, no requieren pruebas y dejan una marca difícil de borrar", por lo que consideró necesario responder con información y contexto en lugar de hacerlo desde el enojo.

Una defensa basada en la historia y las instituciones

En su mensaje, el senador destacó que la Constitución Nacional de 1853 promovió una política abierta a la inmigración, permitiendo que personas de distintos orígenes se establecieran en el país con los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos.

También puso en valor hitos como la Ley 1420 y la Reforma Universitaria de 1918, al señalar que consolidaron un modelo educativo de acceso amplio. En esa línea, remarcó la gratuidad de la educación universitaria y destacó el funcionamiento del sistema de salud pública como parte de las políticas que caracterizan al país.

Abad además recordó el proceso de memoria, verdad y justicia desarrollado tras la última dictadura militar y mencionó la respuesta institucional frente a los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, al sostener que la Argentina eligió canalizar esos hechos a través de la Justicia.

"Tenemos valores para defender"

El legislador aclaró que la Argentina no está exenta de situaciones de discriminación o clasismo, pero afirmó que esos problemas cuentan con herramientas legales e institucionales para ser abordados.

Finalmente, reivindicó el comportamiento de la Selección argentina durante el Mundial 2026 y sostuvo que, más allá del resultado deportivo, el equipo representó valores como la unidad, el esfuerzo colectivo y la competencia con respeto.

"Es también el espíritu de un país que tiene mucho por aprender, por mejorar y por crecer, pero que tiene, sobre todo, valores para defender, reivindicar y sentirse orgulloso", concluyó.