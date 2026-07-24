Bugallo pidió relevar y acelerar las obras hidráulicas inconclusas para prevenir inundaciones en la Provincia

Bugallo presentó un proyecto de resolución para solicitar al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que realice, en un plazo no mayor a 30 días, un relevamiento integral de las obras de infraestructura hidráulica y demás intervenciones destinadas a la prevención, mitigación y control de inundaciones y anegamientos que se encuentren pendientes de ejecución, inconclusas o demoradas en los municipios bonaerenses.

Luciano Bugallo.

En la iniciativa -que acompaña su par Andrés De Leo- también solicitó que, en coordinación con los gobiernos municipales y en el marco de sus competencias, el Ministerio arbitre las acciones necesarias para priorizar y propiciar la pronta finalización de aquellas obras que resulten estratégicas para reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención frente a un escenario climático que exige especial atención.

"La provincia de Buenos Aires padece una alta vulnerabilidad frente a lluvias intensas y fenómenos que en reiteradas oportunidades, provocaron graves daños en viviendas, escuelas, centros de salud, caminos, redes de servicios públicos e infraestructura vial, además de afectar la actividad productiva y poner en riesgo la seguridad de las personas", planteó Bugallo.

El diputado sostuvo que "tener un relevamiento actualizado permitirá identificar las intervenciones paralizadas o demoradas, establecer prioridades, optimizar la asignación de recursos públicos y fortalecer la coordinación entre la Provincia y los municipios".

Finalmente, Bugallo remarcó que invertir en prevención no solo protege la vida y los bienes de los bonaerenses, sino que también representa una decisión eficiente desde el punto de vista económico, ya que los costos de prevenir son considerablemente menores que los derivados de atender emergencias y reconstruir la infraestructura afectada por inundaciones.